باند بزرگ جعل مدارک در کرمان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انهدام باند بزرگ جعل اسناد بیان داشت: پس از ماه‌ها کار اطلاعاتی و عملیاتی سنگین بر روی یک باند فرا استانی و کشوری که در زمینه جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی و کارت پایان خدمت به صورت گسترده در داخل و خارج از کشور فعالیت مجرمانه داشته و در قبال واگذاری این اسناد غیر واقعی میلیاردها ریال وجه نقد از متقاضیان دریافت می کردند این باند منهدم شد.

وی افزود: این باند بزرگ علاوه بر جعل اسناد در زمینه خرید و فروش و قاچاق انواع سلاح‌های جنگی و شکاری و مهمات مربوطه ادعای اعمال نفوذ در ادارات و سازمانهای دولتی، تحصیل مال ازطریق نامشروع مربوطه فعالیت داشته‌اند با اقدامات شبانه روزی سازمان اطلاعات سپاه و بازپرس پرونده اعضای اصلی این باند که ده نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان گفت: تا به حال ۱۰ نفر از اعضای این باند دستگیر و دهها مدرک و اسناد جعلی و هفت قبضه انواع سلاحهای جنگی و شکاری و تعداد ۱۱۰ عدد فشنگ و مهمات و یک دستگاه شوکر پرتابی کشف و توقیف شده است.

سالاری تصریح کرد: با توجه به تبحر اعضای این باند در جعل ماهرانه اوراق و مدارک تحصیلی و دانشگاهی این مدارک موجود در شرکت ها و موسسات مورد پذیرش قرار و افراد استفاده کننده بر مبنای این مدارک استخدام و حقوق دریافت می کردند همچنین برخی از این مدارک جعلی با تبانی یکی از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در خصوص افرادی در ارتباط با جعل مدارک با این باند در ارتباط بوده اند ابراز داشت: این افراد تحت عنوان تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و عمده تمرکز ما بر روی این افراد است.

وی یادآور شد: این افراد در مدت یک ماه اخیر دستگیر شده اند که ضمن تشکر از اقدامات موثر و ماندگار سازمان اطلاعات سپاه در مقابله با جریانات ایجاد ناامنی در کشور به یمن و برکت خون شهیدان سرافراز و همدلی و هماهنگی مسئولین قضایی اطلاعاتی امنیتی انتظامی و نظامی استان کرمان در امنیت مطلوب و قابل قبولی قرار دارد