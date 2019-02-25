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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

دادستان کرمان:

باند بزرگ جعل مدارک در کرمان منهدم شد

باند بزرگ جعل مدارک در کرمان منهدم شد

کرمان-دادستان کرمان گفت:باند بزرگ جعل اسناد، مدارک تحصیلی و دانشگاهی، اسناد دولتی، کارت پایان خدمت و خرید و فروش انواع سلاح های جنگی توسط سازمان اطلاعات سپاه ثارالله استان در کرمان منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انهدام باند بزرگ جعل اسناد بیان داشت: پس از ماه‌ها کار اطلاعاتی و عملیاتی سنگین بر روی یک باند فرا استانی و کشوری که در زمینه جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی و کارت پایان خدمت به صورت گسترده در داخل و خارج از کشور فعالیت مجرمانه داشته و در قبال واگذاری این اسناد غیر واقعی میلیاردها ریال وجه نقد از متقاضیان دریافت می کردند این باند منهدم شد.

وی افزود: این باند بزرگ علاوه بر جعل اسناد در زمینه خرید و فروش و قاچاق انواع سلاح‌های جنگی و شکاری و مهمات مربوطه ادعای اعمال نفوذ در ادارات و سازمانهای دولتی، تحصیل مال ازطریق نامشروع مربوطه فعالیت داشته‌اند با اقدامات شبانه روزی سازمان اطلاعات سپاه و بازپرس پرونده اعضای اصلی این باند که ده نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان گفت: تا به حال ۱۰ نفر از اعضای این باند دستگیر و دهها مدرک و اسناد جعلی و هفت قبضه انواع سلاحهای جنگی و شکاری و تعداد ۱۱۰ عدد فشنگ و مهمات و یک دستگاه شوکر پرتابی کشف و توقیف شده است.

سالاری تصریح کرد: با توجه به تبحر اعضای این باند در جعل ماهرانه اوراق و مدارک تحصیلی و دانشگاهی این مدارک موجود در شرکت ها و موسسات مورد پذیرش قرار و افراد استفاده کننده بر مبنای این مدارک استخدام و حقوق دریافت می کردند همچنین برخی از این مدارک جعلی با تبانی یکی از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در خصوص افرادی در ارتباط با جعل مدارک با این باند در ارتباط بوده اند ابراز داشت: این افراد تحت عنوان تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و عمده تمرکز ما بر روی این افراد است.

وی یادآور شد: این افراد در مدت یک ماه اخیر دستگیر شده اند که ضمن تشکر از اقدامات موثر و ماندگار سازمان اطلاعات سپاه در مقابله با جریانات ایجاد ناامنی در کشور به یمن و برکت خون شهیدان سرافراز و همدلی و هماهنگی مسئولین قضایی اطلاعاتی امنیتی انتظامی و نظامی استان کرمان در امنیت مطلوب و قابل قبولی قرار دارد

کد مطلب 4551791

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