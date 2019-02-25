به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره دانش آموزی نجوم - طبیعت کاوشگران آسمان توسط پژوهش‌سرا و رصدخانه مهر استان بوشهر، انجمن ستاره شناسی معلمان ایران و اتحادیه نجوم استان بوشهر از سال۹۲ طراحی و اجرا می شود.

کرمی ادامه داد: این جشنواره، جشنواره نجومی - محیط زیستی مدارس ایران است که پژوهش‌سرا و رصدخانه مهر استان به عنوان قطب کشوری نجوم طراح و مجری برگزاری آن است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: برگزاری این جشنواره سعی در آموزش دانش آموزان در بستری علمی از آسمان و طبیعت، همکاری، کارگروهی، احترام به دیگران، مسولیت پذیری را دارد.

وی با بیان این که این جشنواره ششمین دوره خود را طی می کند یادآور شد: در این دوره هزار و ۲۰۰ دانش آموز دختر و ‌پسر از دوره دوم ابتدایی تا متوسطه دوم از ۱۸ انجمن ستاره شناسی استان بوشهر و فارس حضور دارند.

کرمی با اشاره به این که مدیریت همه بخش‌ها به عهده خود دانش آموزان است ابراز داشت: دانش آموزانی که خود در سال های پیش، از برگزیدگان این جشنواره بودند؛ حال پس از گذراندن دوره های تکمیلی، مسئولیت اجرای آن را عهده دار هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: این جشنواره در قالب کمپینگ و در دو بخش رقابتی و آموزشی برگزار می شود که در بخش رقابتی گروه های شرکت کننده ضمن دریافت و تکمیل پروژه های خود ازآبان، در روز جشنواره در سه بخش آزمون تئوری، شفاهی و عملی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در بخش آموزشی، گروه¬ها پس از استقرار در کمپ، بخش های مختلف آموزشی را سپری می کنند.

وی با اشاره به این که در بخش تخصصی سعی در دعوت از افراد برجسته ای شده است تصریح کرد: رزا ماری رز (مدیر بخش NASE انجمن بین المللی ستاره شناسی) به عنوان مدعو در این جشنواره حضور خواهند داشت.

کرمی افزود: در این جشنواره دو کنفرانس علمی توسط مایک سیمونز ( رئیس انجمن ستاره شناسان بدون مرز) و بهرام مبشر ( نماینده سازمان فضایی اروپا در ناسا) به صورت ویدئو کنفرانس اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان این که برنامه اختتامیه و قدردانی از برگزیدگان همزمان با هفته جهانی نجوم برگزار خواهد شد خاطرنشان کرد: این جشنواره در رصدخانه مهر روستای گورک سادات استان بوشهر در حال اجراست.

این جشنواره در روزهای یکم و دوم اسفند اجرا شده است و ادامه آن نیز در روزهای هشتم، نهم و پانزدهم اسفند ماه سال جاری اجرا خواهد شد.