کاهش ۳۴درصدی تصادفات فوتی در استان سمنان/افزایش ۲۵درصدی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح دوشنبه در نشست شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی ساختمان شماره دو استانداری سمنان ضمن بیان اینکه آمار تصادفات فوتی یازده‌ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشت، بیان کرد: سال ۹۲ تعداد ۳۵ فقره تصادف، سال گذشته ۵۳ فقره و امسال ۳۴ فقره تصادف منجر به فوت در سطح استان به وقوع پیوست که نسبت به سال ۹۲ یک نفر کاهش این تصادفات را نشان می‌دهد.

وی ضمن بیان اینکه سمنان با ۱۵ نفر فوتی در صدر شهرهای پر حوادث استان قرار دارد، اضافه کرد: تصادفات فوتی در شاهرود ۵۴ درصد، گرمسار شش نفر، مهدی‌شهر سه فقره کاهش داشت اما در گرمسار شاهد افزایش ۲۵ درصدی تصادفات بوده و میامی نیز گزارش تصادف فوتی ثبت‌نشده است.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بابیان اینکه طی یازده‌ماهه امسال ۳۲۰ فقره سانحه جرحی به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: در مجموع این رقم رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد، لذا در سال ۹۲ تعداد تصادفات جرحی یک هزار و ۸۴۶ نفر، سال گذشته یک هزار و ۸۸۷ نفر و سال جاری دو هزار و ۴۰۶ نفر گزارش می‌شود.

بزرگی بابیان اینکه تعداد مجروحان در یازده ماهه امسال با ۳۲۴ نفر افزایش رشد ۱۴ درصدی داشت، اضافه کرد: تعداد ۹۲۶ عابر پیاده و ۸۲۱ راکب موتورسیکلت، ۲۱۵ راننده در استان سمنان مجروح شدند که با سر جمع سرنشینان خودرو و راکبان این تعداد به دو هزار و ۴۰۶ نفر می‌رسد.

وی بابیان اینکه از تعداد ۳۴ فقره تصادف، ۴۴ درصد موتورسیکلت و ۴۱ درصد عابران پیاده را به خود اختصاص می‌دهند، اضافه کرد: بیشتر این افراد در بیمارستان فوت شدند و همچنین بیشترین علت تصادفات نیز عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو را شامل می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بابیان اینکه ساعت ۱۲ تا ۱۶ با میزان یک هزار و ۴۲۹ فقره تصادف بیشترین میزان تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد، ابراز داشت: یک هزار و ۲۶۸ مورد تصادف نیز در بین ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ اتفاق افتاده است که مجموع این آمار نشان می‌دهد اقدامات صورت گرفته خوب اما ناکافی است و می‌بایست نسبت به ایمن‌سازی راه‌ها بیشتر تلاش کرد.