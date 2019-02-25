مشکلات اقتصادی با مدیریت انقلابی و جهادی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح دوشنبه با حضور در دومین یادواره شهدای دانشجو ودانش آموز دانشکده و هنرستان کشاورزی شهید باهنر که درهنرستان پاکدشت برگزارشد طی سخنانی با اشاره به بیانیه گام دوم رهبری اظهار داشت: شهدا در۸ سال دفاع مقدس به رسالت خود بخوبی عمل کردند و اکنون ما هستیم که در عصر و دوره کنونی دین خود را به شهدای انقلاب ادا کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران دراین مراسم که جمعی از مسئولان ، اساتید ودانش آموختگان وخانواده های شهدا نیز حضور داشتند گفت: دشمنان که در اهدافشان ناکام مانده بودند به جنگ نرم رو آوردند، در این جنگ با ماهواره، فضای مجازی، اعتیاد والکل وبی بندوباری به جنگ ارزشها آمده اند و وظیفه خطیر همه احاد ملت این است که نقشه شوم این دشمنان قسم خورده را نقش بر آب کنند.

وی افزود: درگام اول انقلاب باوجود تحریم و تهدید توفیقات زیادی پیداکردیم و امروز باید در گام دوم جوانان زمینه ساز ظهور باشند.

محمودی مشکلات اقتصادی را ناشی از مدیریت های ضعیف و ناکارآمد دانست و گفت: مدیریت انقلابی وجهادی میتواند این مشکلات را نیز برطرف سازد و اگر در این عرصه مدیران انقلابی وارد صحنه شوند و به وظایف خود به خوبی و طبق موازین شرع و انقلاب عمل کنند تمام مشکلات و ناملایمتی ها زدوده خواهد شد.