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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

با مصوبه مجلس؛

آمار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان ثبت می‌شود

آمار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان ثبت می‌شود

نمایندگان مجلس، شرکت‌های دولتی را مکلف کردند که با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه) در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ جزء ۴ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه جزء ۵ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را هم به تصویب رساندند که بر اساس آن ‌شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیر ماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

کد مطلب 4551846
زهرا علیدادی

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