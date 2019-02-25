به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه) در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ جزء ۴ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه جزء ۵ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را هم به تصویب رساندند که بر اساس آن ‌شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیر ماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.