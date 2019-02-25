  1. بازار
  2. خودرو
۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

مصطفی مدبر سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شد

مصطفی مدبر سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور حکمی ، مصطفی مدبر را جایگزین «رضا درویش» مدیر عامل سابق شرکت فرهنگی ورزشی سایپا کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مدبر که از آذر ماه سال ۹۲ تا دی ماه ۹۶ مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده، با حکم «سید جواد سلیمانی» به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا منصوب شد.

افتتاح ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان پس از ۲۷سال، افتتاح ورزشگاه ۵۰ هزار نفری میانرود شیراز پس از ۱۵ سال و ورزشگاه‌های ۱۵هزار نفری بیرجند، بجنورد، یاسوج، کرمانشاه، سمنان و بوشهر پس از یک دهه، افتتاح ۶ ورزشگاه پنج هزار نفری در کشور و استاندارد سازی ورزشگاه آزادی پس از ۴۵ سال از جمله فعالیت‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دوران مدیریت مدبر بوده است.

کد مطلب 4551856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها