مصطفی مدبر سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مدبر که از آذر ماه سال ۹۲ تا دی ماه ۹۶ مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده، با حکم «سید جواد سلیمانی» به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا منصوب شد.

افتتاح ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان پس از ۲۷سال، افتتاح ورزشگاه ۵۰ هزار نفری میانرود شیراز پس از ۱۵ سال و ورزشگاه‌های ۱۵هزار نفری بیرجند، بجنورد، یاسوج، کرمانشاه، سمنان و بوشهر پس از یک دهه، افتتاح ۶ ورزشگاه پنج هزار نفری در کشور و استاندارد سازی ورزشگاه آزادی پس از ۴۵ سال از جمله فعالیت‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دوران مدیریت مدبر بوده است.