مافیایی پشت پرده گرانی خودرو است/انتقاد از عملکرد وزارت صمت

عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت: خودروسازان یک میلیون خودرو را پیشفروش کردهاند و مکلف به تحویل این خودروها به قیمت قبل از گرانیها شدند.
وی افزود: خودروسازان به دلیل اجرای این مصوبهی وزارت صنعت در زمان تصدی آقای شریعتمداری، ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان کردند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس خاطرنشان کرد: طبق گزارشهایی که خودروسازان در کمیسیون صنایع ارائه میدهند، مقدار زیادی بدهی انباشت دارند بنابراین در بازار پرنوسان شب عید، دست و پا میزنند تا مشکلات خود را حل کنند.
رضیان با بیان اینکه مافیایی، پشت پرده گرانیهای خودرو است، تصریح کرد: قول آقای رحمانی وزیر صنعت این بود که زمانی که خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار توسط کارخانهها عرضه شود، قیمت خودرو کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاده و استقبال مردم بیشتر شده است.
وی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری خودرو در بازار، گفت: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که نمیتوان برای بازار خودرو قیمت تعیین کرد و قیمت خودرو در بازار، طبق نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عموماً بازار خودرو در ایام عید تلاطم دارد، گفت: از مدیریت وزارت صنعت در بازار خودرو و لوازم خانگی رضایت نداریم زیرا زمانی میتوان قیمت کالاها را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کرد که شرایط تولید عادی باشد.
رضیان تاکیدکرد: در شرایطی که به صورت قطرهچکانی تولیدات وارد بازار میشود، نباید قیمتگذاری را به نظام عرضه و تقاضا سپرد.
نظر شما