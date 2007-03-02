رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات برای اصلاح قانون چک گفت: قرار بود قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی قانون چک را اصلاح کند ولایحه جدیدی برای چک تدوین شود.

احمد مجتهد با اشاره به دو مشکلی که در رابطه با استفاده از چک وجود دارد، اظهارداشت: با توجه به جنبه حقوقی استفاده از چک، در ابتدا از بخش اعظم چک‌های برگشتی جرم زدایی شد و پس از آن با یکسری مشکلات در رابطه با دریافت و پرداخت چک که باعث عدم اعتماد مردم بود، مواجه شدیم.

به گفته وی این مشکلات باعث شد تا قوه قضائیه به فکر اصلاح قانون چک بیفتاد و با کمک بانک مرکزی تجدید نظری در این رابطه انجام دهد.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از بحث ها و اقدامات نهایی در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم اما قرار است این تجدید نظر در قانون چک انجام شود و اجرای این لایحه نیازمند انجام یکسری تشریفات و تصویب اصلاحات آن در مجامع مختلف است.

وی بحث اعتبارچک را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: به دلیل گسترش استفاده و به کارگیری کارت های پرداخت یا دیوید کارت ها که همان کارهای چک را به نحو بهتر و مطمئن تری انجام می دهد، امروزه اهمیت چک در دنیا در حال کاهش است.

مجتهد به مشکلات استفاده از چک نظیر برگشت خوردن و ایجاد مشکلات قضایی برای افراد اشاره کرد و افزود: زمانی که پرداختی در قالب کارت انجام می شود، بلافاصله نسبت به پریا خالی بودن موجودی فرد پرداخت کننده اطلاع حاصل می شود به علاوه بدون این که مشکلی از لحاظ پرداخت یا سوء استفاده ها صورت گیرد، پرداخت ها به صورت نقدی انجام می شود.

وی یکی از مشکلات عمده استفاده از چک در ایران را مدت دار بودن آن ذکر کرد و ادامه داد: در ایران به جای استفاده از سفته وبرات که ابزار خاصی برای فعالیت های مدت دار هستند از چک که ضمانت اجرایی قوی تری داشت، استفاده می شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایجاد چنین ضمانت اجرایی را برای سفته وبرات به جای چک، کاهش هزینه های استفاده از سفته و برات ومورد استفاده قرار گرفتن چک تنها در پرداخت های نقدی راپیشنهاد داد و افزود: با این روش ها مردم برای استفاده از سفته وبرات راغب می شوند.

وی یکی از امتیازات چک نسبت به سفته و برات را در حال حاضر کمتر بودن هزینه های آن دانست و تصریح کرد: برای استفاده از چک و برات هزینه ای متناسب با مبلغ آن باید هزینه شود، اما در استفاده از چک می توانیم به صورت نامحدود هر مبلغی را بدون این که مبلغ خاصی غیر ازرقم ناچیز برگه چک بپردازیم پرداخت کنیم.