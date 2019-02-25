به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه) در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، جزء ۶ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه وکلای ملت، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نمایند.

همچنین تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است و آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.