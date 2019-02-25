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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

رئیس اتاق اصناف قرچک:

طرح نظارت و پایش اصناف ویژه نوروز۹۸ در قرچک آغاز شد

طرح نظارت و پایش اصناف ویژه نوروز۹۸ در قرچک آغاز شد

قرچک- رئیس اتاق اصناف قرچک از آغاز طرح نظارت و پایش اصناف ویژه نوروز۹۸ در قرچک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تاجیک صبح دوشنبه با اعلام خبر آغاز طرح نظارت و پایش اصناف ویژه نوروز۹۸ در قرچک توسط اتاق اصناف این شهرستان در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق اصناف اظهار داشت: جهت انجام این کار ۵ تیم واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف در قالب نظارت های مشترک با سایر ادارات و نهادها طرح های ویژه نوروزی را برای نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی اغاز کردند.

وی گفت: در این طرح بر توزیع کالاهای اساسی در پایان سال مانند اجیل و شرینی ، میوه ، اقلام اساسی مانند گوشت ، برنج و روغن توسط واحدهای صنفی نظارت خواهد شد و با هرگونه گرانفروشی و کم فروشی به شدت برخورد خواهد شد.

تاجیک افزود: همچنین با توجه به استقبال مردم از برخی خدمات مانند ارایشگاه های مردانه و زنانه، رستوران های بین راهی ، واحدهای گردشگری، طرح نظارتی توسط اتحادیه ها نیز همزمان اجرا خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف قرچک گفت : نمایشگاه بهاره قرچک نیز با دستور فرمانداری از ۱۳ اسفند به مدت ده روز در میدان امام خمینی ره قرچک برگزار می شود و هر روز در این نمایشگاه اقلام اساسی مانند گوشت ، برنج و مرغ توزیع می شود.

وی بیان داشت: امیدواریم شهرداری قرچک در خصوص ساماندهی دستفروشان برنامه جامعی را اجرا کند تا مانند سالیان گذشته شاهد گلایه واحدهای صنفی نباشیم.

کد مطلب 4551909

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