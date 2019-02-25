به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب « تمنای رفتن» که در ۸ فصل تهیه شده است، به مسأله مهاجرت به‌عنوان یکی از رایج‌ترین موضوعات در میان‌ذهنیت ایرانیان پرداخته که عناوینی چون «مهاجرت و سوژه آرزومند»، «آرزوی رفتن»، «گریختن»، «دغدغه‌های اخلاقی»، «ماندن» و «برگشتن»، موضوع فصل‌های مختلف آن‌ را تشکیل می‌دهد.

نویسنده در این کتاب باور دارد علاوه بر تأثیر نامطلوب مهاجرت بر سرمایه انسانی و اقتصادی کشور، خودِ تمنای مهاجرت، تمایل به کوچ، آرزومندی برای رفتن به جایی دیگر، یا هرآنچه که آن را تعبیر کنیم، موضوعی شایان توجه و بررسی بیشتر است. این امر، یعنی تمنای مهاجرت، همچون دالّی است که به سوی مدلول­‌هایی اشاره دارد که هریک می تواند گوشه‌ه­ایی از میان‌ذهنیت ایرانی و تمنای موجود در آن را آشکار کند و مجالی برای تأمل در تبعات سیاستگذاری‌های کلان و انعکاس آن‌ها در این میان‌ذهنیت را ایجاد کند.

هدف نویسنده از نگارش این کتاب، روشن کردن، تنقیح و دسته‌بندی و تفسیر میان‌ذهنیت اصناف مختلف مردم در مورد موضوع مهاجرت است، به‌طوری که بی‌آنکه مسائل ساختاری نادیده گرفته شوند، درک مستقیم‌تری از انگیزه‌های مهاجرت در میان‌ذهنیت این اصناف مشخص شود.

به‌طور ویژه این مطالعه تلاش می‌‎کند به سؤالاتی حول موضوع مهاجرت در میان‌ذهنیت ایرانی، که در قالب دو پرسش کلی «در حول محور علل مهاجرت چه مقوله‌ها و مضامینی در میان‌ذهنیت ایرانی شکل گرفته‌اند؟» و «مقولات و مضامین مرتبط با تمایل به مهاجرت چگونه در زمینه وسیع‌تر اجتماعی، گفتمانی و هویتی زمینه‌مند می‌شوند و معنا می‌یابند؟»، قابل دسته‌بندی است، پاسخ دهد.

کتاب «تمنای رفتن؛ مهاجرت به خارج درمیان‌ذهنیت ایرانی» در ۲۴۵ صفحه و با قیمت ۲۳ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.