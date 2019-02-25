نانوایی های یارانه بگیر در زنجان طی ایام عید نوروز فعال هستند

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و مسافران تمام نانوایی‌های یارانه بگیر در استان زنجان طی ایام عید نوروز فعالیت خواهند کرد.

وی از فعالیت هزار و ۵۷۰ نانوایی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد هزار و ۱۱۰ نانوایی یارانه بگیر هستند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: این تعداد نانوایی ازاول فروردین‌ماه سال ۹۸ از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب فعال بودند.

ایزدی یاد آور شد: در راستای ارائه نان باکیفیت به مردم در خرید گندم باکیفیت بسیار توجه شده و این سازمان در راستای ارائه نان باکیفیت به مردم نظارت از واحدهای نانوایی را در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: این سازمان با واحدهایی که اقدام به کم‌فروشی و پخت نانبی‌کیفیت کنند برخورد می‌کند و مردم گزارش‌های خود را می‌توانند با سامانه۱۲۴ در میان بگذارند.