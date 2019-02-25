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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان:

هیچ اراده ای برای تقویت بخش خصوصی کشاورزی وجود ندارد

هیچ اراده ای برای تقویت بخش خصوصی کشاورزی وجود ندارد

اهواز-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با انتقاد از سازمان های مرتبط با حوزه کشاورزی گفت:هیچ اراده ای برای تقویت نقش ما به عنوان متولی رسمی بخش خصوصی کشاورزی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ابوعلی  پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز مهندس اظهار کرد: ۲۵۰ هزار نفر در کشور و ۱۵ هزار نفر در خوزستان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هستند.

وی با بیان ۵۰ درصد اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زن و ۵۰ درصد مرد هستند، افزود: از ۱۶ هزار نفر عضو نظام مهندسی ۱۳ هزار نفر مدرک کارشناسی، ۷۰۰ نفر کارشناسی ارشد و ۵۷ نفر دکترا دارند.

ابوعلی با اشاره به واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری بخش دولتی مرتبط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: متأسفانه هیچ اراده ای برای تقویت نقش ما به عنوان متولی رسمی و قانونی بخش خصوصی کشاورزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حقیقت اراده دستگاه های اجرایی بر تقویت نقش نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نبوده  و عمده موارد ناشی از پیگیری های خود ما بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: البته بعد از دیدن عملکرد ما تمایلی از طرف مدیران برخی سازمان برای همکاری و واگذاری برخی تصدی گری ها به وجود آمده است اما متأسفانه هنوز نتوانستیم با شهرداری و سازمان آب و برق به تعاملی برسیم و وظایف خود را انجام دهیم.

به گفته ابوعلی طبق قانون بهره وری کشاورزی مصوب سال ۸۹ وزارت علوم مؤظف است برای تأسیس رشته در هر شهر و استانی درباره نوع و ظرفیت رشته های کشاورزی و زیرمجموعه های آن با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی کامل داشته باشد اما این همانگی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو در رشته های کشاورزی و زیرمجموعه های آن باید بر اساس نیازسنجی از وزارت جهاد کشاورزی باشد.

کد مطلب 4552003

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