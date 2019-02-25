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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

امیدواری لاوروف به از سرگیری مذاکرات شش جانبه کره شمالی

امیدواری لاوروف به از سرگیری مذاکرات شش جانبه کره شمالی

وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد در صورت ثمربخش بودن گفتگوهای آمریکا و کره شمالی، مذاکرات شش جانبه از سر گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه از احتمال آغاز مجدد مذاکرات شش جانبه در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات آمریکا و کره شمالی خبر داد.

رهبران آمریکا و کره شمالی قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در هانوی پایتخت ویتنام با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

مذاکرات شش جانبه سال ها قبل با حضور کشورهای امریکا، چین، روسیه، کره جنوبی، ژاپن و کره شمالی با هدف خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ در جریان بود اما کار شکنی های آمریکا موجب شکست آن شد.

لاوروف صبح امروز نیز اعلام کرده بود که آمریکا در خصوص نحوه تعامل با کره شمالی از مسکو مشورت خواسته است.

مذاکرات هانوی، دومین دیدار «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

کد مطلب 4552017
عبدالحمید بیاتی

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