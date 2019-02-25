کامیابی نیا غایب بود / برانکو تاکتیک مرور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۱:۱۵ صبح امروز در مجموعه ورزشی شهید کاظمی تمرین کرد.

ـ بازیکنان در ابتدا تمرینات کششی و گرم کردن با توپ را در دستور کار قرار دادند سپس آقاوسط بازی کردند تا خودشان را برای کارهای تاکتیکی آماده کنند.

ـ کمال کامیابی نیا که در جریان بازی با نفت مسجدسلیمان مصدوم شد، در تمرین امروز پرسپولیس غایب بود. هافبک پرسپولیس که بازی با صنعت نفت آبادان را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد در سالن وزنه زیر نظر مربی بدنساز تمرین کرد.

ـ شایان مصلح نرم دوی انجام داد. به نظر می رسد این مدافع مشکلی برای همراهی تیمش در بازی پنج شنبه نداشته باشد.

ـ شجاع خلیل زاده و سید جلال حسینی در ابتدای تمرین امروز به طور اختصاصی مشغول دویدن بودند. مدافعان پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در بازی با نفت مسجد سلیمان غایب بودند، در تمرین تاکتیکی این تیم به جمع شاگردان برانکو اضافه شدند اما هنوز مشخص نیست هر دو مدافع پرسپولیس توان بازی کردن مقابل نفت آبادان را دارند یا خیر.

ـ برانکو تمرینات تاکتیکی پرسپولیس را شخصاً طراحی و اجرا کرد. وی در تمرین تاکتیکی تیمش قصد داشت بازیکنان با سرعت خود تیم حریف را تحت فشار قرار دهند.

ـ ماریو بودیمیر به دلیل انجام امور اداری برای صدور ویزای کارش به کیش سفر کرده بود تا در تمرین امروز غایب باشد.

ـ علیرضا بیرانوند که گفته می شد با مشکل گوارشی روبرو است، در تمرین امروز پرسپولیس حاضر شد تا بدون هیچ گونه مسئله ای درون دروازه پرسپولیس بایستد.