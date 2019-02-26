مطالبه گری مردم روند توسعه را تسریع می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه دوشنبه در نشست با اعضای شورای حزب کارگزان سازندگی قروه اظهار داشت: نسبت به هر شهروندی با هر گونه دیدگاه سیاسی احساس مسئولیت کرده و باید گفت جای خوشحالی است از اینکه در شهرستان همگرایی میان تفکرات سیاسی وجود دارد.

به گفته وی این همگرایی مهم است اما اینکه با چه سطحی بهره وری کار را پیش می بریم متأسفانه موفق نبوده و پویایی در این زمینه وجود ندارد.

امان اللهی در پاسخ به موارد مطرح شده در حوزه انتخابات با بیان اینکه از همه تریبون های سیاسی برای این مهم استفاده خواهد شد، افزود: در هیئت اجرایی که عصاره ای از مردم هستند به دنبال اعتماد سازی باید بود و قطعاً خارج از منیت حرکت کرده و به رأی مردم به عنوان حق الناس احترام خواهیم گذاشت.

وی بر بی طرفی در این زمینه تأکید کرد و از فراهم آوردن فضای باز سیاسی برای هر فردی که احساس کند توان کار کردن دارد، گفت و ملاک عمل را اراده و توانایی افراد دانست.

امان اللهی در ادامه به انتقاد صورت گرفته در خصوص تغییرات مدیران پاسخ داد و بیان کرد: اعتبار و آبروی انسان بالاتر از هر پست و مقامی بوده و به هیچ عنوان مدیران سفارشی را نپذیرفته و نخواهم پذیرفت و تا کنون هم هرگونه تغییری بدون سفارش انجام شده است.

وی از پایین بودن بهره وری در ادارات گفت و تصریح کرد: افزایش کارآیی و بهره وری با تغییر مدیران صورت نمی گیرد بلکه نیازمند این هستیم که شیوه مدیریت و کار را تغییر دهیم.

امان اللهی بار دیگر تأکید کرد که زمانی باید اقدام به تغییر مدیران کرد که افراد سفارشی کنار روند چرا که گزینه های تحمیلی عاملی برای کاهش بهره وری هستند.

وی در ادامه به محور توسعه شهرستان پرداخت و در این زمینه به دو گزینه اساسی آب و تولید اشاره کرد و از تلاش برای تخصیص ردیف بودجه جهت انتقال آب از سد آزاد به قروه و دهگلان گفت و همچنین اختصاص تسهیلات ویژه برای بخش تولید را هم از دیگر مباحث تأثیرگذار برای توسعه شهرستان دانست.

دیگر موردی که فرماندار قروه به آن پرداخت مربوط به زنجیره فولاد و پیگیری در این حوزه برای تسریع در اجرای آن بود و در ادامه کلیدی ترین مبحث در توسعه را مطالبه گری مردم عنوان کرد.