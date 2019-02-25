به گزارش خبرگزاری مهر، شماره جدید ماهنامه نماینده منتشر شد؛ در این شماره موضوعات تخصصی حوزه مجلس شورای اسلامی همچون «بودجه ۹۸» و «استانی شدن انتخابات» تا مسائل دیگر مثل «عملکرد دولت در مبارزه با فساد»، «بررسی تغییر رویکرد اصلاحطلبان در حمایت از دولت» و «معاهده پاریس» به چشم میخورد.
عنوان سرمقاله این شماره، «سکوت در ناکارآمدی؛ تضییع حق مردم» است که توسط «امیرابراهیم رسولی» مدیرمسئول این ماهنامه نگارش شده است.
دیدگاههای «محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس»، «محمد دهقان، نایبرئیس فراکسیون نمایندگان ولایی»، «حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی»، «داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود» در کنار نظرات ۳ تن از فعالان سیاسی کشور، محتواهایی است که در پروندۀ «فسادستیزی لاکپشتی» منتشر شده است و به بررسی عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است.
این ماهنامه در پروندهای به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پرداخته و در گفتگو با «پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی»، «مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق»، «قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه»، «حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی»، «شکری، عضو کمیسیون اقتصادی» و «سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه» رویکرد مجلس و دولت در تصویب شاخصهای مهم اقتصادی بودجۀ سالانه را به نقد و بررسی گذاشته است.
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که مدتی است توسط نمایندگان دوره دهم مجلس مطرح شده، موضوع پرونده دیگری است که در این شماره منتشر شده است.
پرسش «زهر یا نوشدارو؟» عنوان این پرونده است و در آن با «کاظمی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی»، «طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی»، «رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی»، «رحیمیجهانآبادی، عضو فراکسیون اهل سنت»، «عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی» و «رمضانعلی سبحانیفر، عضو فراکسیون امید» گفتگو شده است.
همچنین در شماره جدید ماهنامه نماینده، وقایع مهم مجلس ششم موردبررسی قرار گرفت است.
حمیدرضا حاجیبابایی، حسین نوشآبادی و مهدی آیتی بهعنوان نمایندگان حاضر در مجلس ششم به بیان روایت خود از برخی اتفاقات پرداختهاند.
حضور نمایندگان مجلس در شبکههای اجتماعی موضوع دیگری است که این ماهنامه در قالب پروندهای به بررسی آسیبهای استفاده ناصحیح از آن پرداخته است.
حوالی اخبار، عنوان پرونده دیگری است که علاوه بر مرور اتفاقات مهم چند هفته اخیر مجلس، در آن به بررسی و تشریح برخی موضوعات متنوع در دستور کار کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است.
قاب متفاوت، بخش ثابت این ماهنامه است که در این شماره به انتشار سبک زندگی «محمد سرشار، مدیر شبکه کودک سیما پرداخته است.
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