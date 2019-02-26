انتقاد به انتخاب مدیران ناکارآمد/لزوم استفاده از ظرفیت احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نخستین نشست شورای حزب کارگزان سازندگی قروه با فرماندار شهرستان برگزار شد. این شورا که فعالیت خود را از تابستان ۹۵ در شهرستان قروه آغاز کرده است در واقع به دنبال دستیابی به فضای باز اقتصادی و توسعه پایدار اقتصادی بوده که این مهم را زمینه ساز رسیدن به آزادیهای سیاسی و اجتماعی می داند.

در ابتدای این نشست دبیر حزب با بیان اینکه نیاز است تا پایان دولت شاخص های توسعه را ارزیابی کرده و سنجیده شود، اظهار داشت: مسئولان استان آن طور که باید شاخص ها را ارزیابی نکرده و اعلام نمی کنند و در واقع این به روند توسعه همه جانبه آسیب وارد می کند.

«کیان عبدی» یکی از راه های قضاوت دولت ها را مربوط به ارزیابی شاخص های توسعه دانست و بر توجه مسئولان در این زمینه تأکید کرد.

او در ادامه به یکسری مشکلات مرتبط به شهرستان قروه پرداخت و افزود: در قروه مشکلات اداری وجود دارد و در واقع بسیاری از ادارات روند مناسبی را برای تسهیل در کار ارباب رجوع در پیش نمی گیرند.

به گفته «عبدی» نیاز است برای منطقه از ظرفیت های موجود در قروه بهره گرفته شود و در واقع یکی از همین پتانسیل ها استفاده از تفکرات احزاب است که می تواند در امور تصمیم گیری ها بسیار اثرگذار باشد.

او همچنین گریزی داشت به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و تصریح کرد: در انتخابات باید شایستگان راه یابند و به گونه ای عمل شود که هر فردی با هر ترفندی تأییدیه شورای نگهبان را نگرفته و به این عرصه ورود پیدا کند.

«عبدی» خواستار توجه به تأیید کاندیداهای انتخابات مجلس شد و بر اصل بی طرفی و حاکمیت قانون در انتخابات نامزدهای نمایندگی تأکید داشت و خطاب به فرماندار به رصد گزینه های سفارشی در این حوزه اشاره کرد.

او همچنین از نحوه انتخاب مدیران شهرستان انتقاد کرد و گفت: انتخاب مدیران براساس صلاحیت حرفه ای انجام نمی شود و در اصل به صورت سفارشی بوده و این معضل در دولت هم وجود دارد و هم اکنون ضعف دولت از نبود مدیران کاربلد و شجاع در امور کاری است.

انتقاد به مدیران ناکارآمد

در ادامه یکی از اعضای حزب هم نسبت به روند کاری مدیران قروه انتقاد کرد. «صادق حسین زاده» با بیان اینکه نیاز است وضعیت مدیریت در قروه رصد و مشخص شود که چه تعداد از مدیران واقعاً کار می کنند و چه تعدادی فقط نقش مدیر ایفا کرده و نمادین هستند.

به گفته او بعضی از مدیران مخالف آیین نامه های مدیریتی عمل می کنند و این به جامعه آسیب می زند و تبعات این بی تدبیری ها هم تنها نصیب مردم می شود.

«حسین زاده» با اشاره به اینکه بعضی از مدیران تنها برای حفظ بقای خود کار می کنند از عملکرد بسیاری دیگر از مدیران که ایستایی به وجود می آورد و سیر قهقرایی دارد، گفت.

او از اینکه هیچ اقدامی برای جابجایی مدیران ناکارآمد در شرایط فعلی صورت نمی گیرد انتقاد کرد و خواستار تغییر در این وضعیت شد.

در واقع بیشترین سخن این عضو حزب و دیگر اعضا بر روی دخالت های نماینده مجلس در امور عزل و نصب مدیران شهرستان بود به طوری که نسبت به ناکارآمدی معاون عمرانی فرماندار قروه که برادر نماینده مجلس است و هنوز انتخاب ناگهانی او بی پاسخ مانده، انتقاد و اعتراض شد.

از طرفی دیگر اعضای حزب کارگزاران سازندگی قروه از عملکرد نماینده مجلس هم انتقاد داشتند و بر این باور بودند که وظیفه نماینده مجلس دخالت از تغییر مدیران نیست و اینکه یک نماینده هنوز رسالت اصلی خود را نمی داند به جامعه ای که به دنبال توسعه است آسیب می زند.

در ادامه دیگر مواردی که مطرح شد مربوط به مشکلات حوزه ورزش و نبود نشاط اجتماعی در شهرستان، نبود فرهنگسرا برای انجام فعالیت های مرتبط در این زمینه همچنین بیان مشکلات مرتبط به مباحث فنی و ساختمانی در کنار تأکید بر نظارت های با کیفیت در امور ساختمانی بود.

همچنین نکته مهم دیگری که در این نشست نسبت به آن بسیار تأکید شد در خصوص خالی ماندن پست معاون سیاسی فرماندار قروه بود که با وجود گذشت چند ماه از بازنشسته شدن معاون سیاسی سابق «حاجعلی آوجی» اما گزینه ای برای این سمت حساس انتخاب نشده است.

بیشتر اعضا معتقد بودن خالی ماندن این پست حوزه کاری فرماندار قروه را سخت و دوچندان می کند به خصوص زمانی که معاون عمرانی هم آن چنان فعال در امور کاری خود نیست.

این نشست سه ساعته در نهایت با پاسخ فرماندار قروه و بررسی مباحث مطرح شده به پایان رسید.