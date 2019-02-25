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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:

افزایش آمار مسمومیت مصرف الکل تقلبی به ۷۳ نفر در اهر

افزایش آمار مسمومیت مصرف الکل تقلبی به ۷۳ نفر در اهر

تبریز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از افزایش آمار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در اهر به ۷۳ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگر مهر، حجت پورفتحی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش آمار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در اهر اظهار کرد: طی دو روز گذشته ۷۳ نفر در اهر به دنبال مصرف مشروبات الکلی تقلبی دچار مسمومیت شده و به اورژانس بیمارستان اهر منتقل شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی، ۲۸ نفر برای درمان به بیمارستان سینای تبریز انتقال یافته‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: در حال حاضر طبق آخرین وضعیت، حال ۳ نفر از آنان وخیم است.

۳ تن از مسموم شدگان با الکل تقلبی در اهر به کما رفته‌اند

یک منبع آگاه در بیمارستان اهر در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: احتمال می‌رود آمار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در اهر مجدداً افزایش داشته باشد چون هنوز منبع توزیع و نوع الکل مصرفی مشخص نشده است.

وی افزود: سه نفر از مسموم شدگان به کما رفته‌اند که طبق نظریه پزشکی مرگ یا از دست دادن بینایی و کلیه‌ها بسیار محتمل است.

این منبع آگاه ادامه داد: افراد مسموم شده که وضعیت وخیمی داشتند از بیمارستان اهر به تبریز منتقل شده‌اند و آنهایی که کمی حال‌شان مطلوب بود در بیمارستان اهر دیالیز می‌شوند.

کد مطلب 4552217

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