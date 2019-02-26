به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان مرداد ماه سال آینده باید در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شرکت کند. ملی پوشان در گروه یک با تیم‌های کره جنوبی(میزبان) و سنگاپور همگروه هستند. پس از تغییرات اعمال شده در فدراسیون و برکناری رئیس به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان و حضور سرپرست، شاید بیش‌ترین غفلت مشمول حال بانوان شد و این بخش کم‌تر مورد توجه قرار گرفت.

پس از کنار رفتن احمد ضیایی، صدیقه کعبی زاده (نایب رئیس بانوان) از سمت خود استعفا کرد و متین زبردست به عنوان سرپرست نایب رئیس بخش بانوان معرفی شد. در دوران حضور کعبی زاده تیم ملی اردوهای منظم و خوبی را پشت سرگذاشت و جواد مهرگان به عنوان مدیر فنی در کنار ملی پوشان حضور داشت اما بعد از تغییرات اعمال شده در فدراسیون دیگر خبری از اردوهای ملی نشد در حالیکه حدود شش ماه تا آغاز جام ملت‌های آسیا زمان باقی مانده است.

سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تکلیف کادر فنی گفت: صحبت های اولیه انجام و رایزنی‌ها را آغاز کردیم و هفته آینده کادر فنی را اعلام خواهیم کرد. با توجه به اینکه وضعیت مدیریتی فدراسیون مشخص نیست، نمی توان قرارداد بلند مدت با مربیان بست، به همین دلیل امکان این کار وجود ندارد. تصمیم ما در بخش بانوان البته با هماهنگی رئیس فدراسیون استفاده از مربی خارجی است که با توجه به وضعیت موجود ممکن نیست. به همین دلیل قرار است از مربیان داخلی برای مسابقات پیش رو استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: برای تیم‌های پایه و رده‌های سنی در نظر داریم از مربی خارجی استفاده کنیم تا یک برنامه دو ساله و بلند مدت را اجرایی کنیم که این نیز مستلزم ثبات مدیریتی فدراسیون است.

زبردست درباره گزینه های مد نظر برای هدایت تیم ملی گفت: گزینه‌ها دور از ذهن نیستند، همان مربیانی هستند که فعالیت دارند.

وی در پاسخ به این سوال که همانند گذشته از مدیر فنی مرد نیز در کنار تیم ملی استفاده می شود یا خیر؟ گفت: اعتقاد دارم باید از مربیان خانم استفاده شود. تمام موارد سنجیده و ارزیابی می‌شود و تا هفته آینده کادر را اعلام خواهیم کرد.

او درباره برگزاری زمان اردوهای تیم ملی نیز گفت: بستگی به شرایط و برنامه مربیان تیم ملی دارد اگر شرایط فراهم باشد پیش از پایان سال یک مرحله اردو را برگزار خواهیم کرد.

زبردست درباره برنامه فدراسیون برای برگزاری لیگ با کیفیت در بخش بانوان گفت: با پورحسن(سرپرست سازمان لیگ) جلسه‌ای داشتیم و قرار شد تا با باشگاه‌هایی که در لیگ مردان تیم دارند در بخش بانوان نیز تیم داری کنند. تا اواخر اسفند لیست تیم‌های حاضر در لیگ را مشخص خواهیم کرد.

سرپرست نایب رئیس والیبال بانوان در پایان گفت: تمام هم و غم ما این است تا بتوانیم در والیبال بانوان تغییری ایجاد و پیشرفت کنیم و این نیز مستلزم شنیدن صحبت‌های فنی کارشناسان است.