آیه روز:

اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .

مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند(پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .

سوره انفال، آیه 4

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .



صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305

امام حسین (ع):

ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا إلا الله جل وعز.

بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد.



بحار الانوار، ج 78، ص 118

امام علی(ع) در نهج البلاغه:

طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله .

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد .

امام سجاد (ع):

یا من لا تنقضی عجائب عظمته ، صل علی محمد و اله ، واحجبنا عن الالحاد فی عظمتک .

ای آنکه شگفتیهای بزرگی او ( کمال ذات ، بلندی مقام ، بزرگی قدرت ، بی نیازی از خلق ، نیازمندی خلق به سوی او و مانند آنها ، یا فکر و اندیشه در مخلوقات شگفت آور او که آنها کمال عظمت او را می نمایاند ) پایان ندارد ( پس از اندیشه کنندگان روزگار در شگفتیهای یک مصنوع او اندیشه نمایند اندیشه آنان به جایی نمی رسد ) بر محمد و آل او درود فرست ، و ما ( گناهکاران ) را از ستم در عظمت خود بازدار چون ارتکاب گناه و عدول از حق ، خود جوری است نسبت به عظمت خالق .

صحیفه سجادیه