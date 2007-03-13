آیه روز:
اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .
مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند(پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .
سوره انفال، آیه 4
احادیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .
محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .
صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305
امام حسین (ع):
ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا إلا الله جل وعز.
بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد.
بحار الانوار، ج 78، ص 118
امام علی(ع) در نهج البلاغه:
طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله .
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد .
امام سجاد (ع):
یا من لا تنقضی عجائب عظمته ، صل علی محمد و اله ، واحجبنا عن الالحاد فی عظمتک .
ای آنکه شگفتیهای بزرگی او ( کمال ذات ، بلندی مقام ، بزرگی قدرت ، بی نیازی از خلق ، نیازمندی خلق به سوی او و مانند آنها ، یا فکر و اندیشه در مخلوقات شگفت آور او که آنها کمال عظمت او را می نمایاند ) پایان ندارد ( پس از اندیشه کنندگان روزگار در شگفتیهای یک مصنوع او اندیشه نمایند اندیشه آنان به جایی نمی رسد ) بر محمد و آل او درود فرست ، و ما ( گناهکاران ) را از ستم در عظمت خود بازدار چون ارتکاب گناه و عدول از حق ، خود جوری است نسبت به عظمت خالق .
صحیفه سجادیه
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