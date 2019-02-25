طرح هادی در ۶۳ روستای تویسرکان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مومیوند ظهر دوشنبه در نشست با دهیار و شورای روستای «سیدشهاب» بابیان اینکه مشکلات روستاها با حضور شوراهای روستاها و دهیاران بررسی می شود تا بتوانیم در بودجه ۹۸ بهتر برنامه ریزی کرده و مشکلات با اولویت بندی برطرف شود، گفت: روستای «سید شهاب» تویسرکان با ۳۵۰۰ نفر جمعیت که حتی مهاجر پذیر هم هست، ظرفیت شهر شدن را دارد و پیگیری هایی نیز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه ۵۴۰ کارگاه فعال در بحث مبل و منبت در روستای «سیدشهاب» وجود دارد که موقعیت روستا را ویژه کرده است، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و اشتغالزا پرداخت می شود.

فرماندار تویسرکان بابیان اینکه بیش از ۴میلیارد تومان اعتبار در روستای «سیدشهاب» برای حفظ و توسعه اشتغال پرداخت شده است، گفت: ۳ هزار تن آسفالت نیز در زمینه بهسازی در روستا پخش شده و پیگیر هستیم معابر باقی مانده هم انجام شود.

وی با بیان اینکه وقتی به تویسرکان آمدم تنها در ۳۳ روستا طرح های آسفالت انجام شده بود که با وجود همه مضیقه های مالی و با هماهنگی نماینده مردم درمجلس و مدیرکل بنیاد مسکن مقرر شد هر روستایی بیشتر همکاری کند فاز اول بهسازی در آن روستا انجام شود، گفت: تاکنون بهسازی و در فاز اول طرح هادی در ۶۳ روستا انجام شده است.