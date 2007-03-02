حفظ قداست اماکن مذهبی ضروری است

موریس معتمد نمایده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حفاریهای صهیونیستها در نزدیکی مسجد الاقصی گفت: جامعه جهانی با این مسئله به مخالفت پرداخته است، دستکاری در آثار تاریخی، باستانی و ایجاد هر نوع تغییر و تحول در آنها از سوی جامعه جهانی و سازمانهای میراث فرهنگی در هر کشوری، محکوم است.

وی افزود: بی تردید کلیمیان ایران نیز اعتقاد دارند که نباید هیچ نوع تغییراتی در ساختار این آثار تاریخی اعمال شود و باید به همان شکل خود باقی بمانند.

نماینده کلیمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این مکانها علاوه بر فرهنگی و باستانی بودن اماکنی مذهبی محسوب می شوند و باید احترام آنها به طور کامل حفظ شود.

یهودیان با چنین حرکاتی که باعث تغییر هویت، ساختار و شکل آثار باستانی، تاریخی و مقدس مخالف هستند و این اقدامات از سوی افرادی تندرو و متعصب انجام می شود که همواره از سوی تمام مردم دنیا محکوم و تقبیح شده است.

دولت اسرائیل از روز 5 فوریه امسال اقدام به حفاری نزدیکی مسجد الاقصی کرده که نتیجه آن تخریب باب المغابه در نزدیکی دیوار براق بوده است، این امر انتقادهای بین المللی از سوی مسلمانان و همچنین رهبران مسیحی و جوامع آزاد یهودی را به دنبال داشته است.

با وجود اینکه رهبران مسلمان تأکید می کنند این حفاری ها می تواند به پایه های مسجدالاقصی صدمه وارد کند، اسرائیل مدعی شده است این حفاریها تنها به علت باز سازی پلی است که در سال 2004 به علت طوفان و برف صدمه دید و به سبب فرسایش تدریجی خراب شد، در صورتی که این حفاریها به ترک برداشتن دیوار جنوبی مسجدالاقصی منتهی شده است.