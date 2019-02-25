به گزارش خبرگزاری مهر، «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور صلح افغانستان امروز دوشنبه در پیامی تویئتری درباره پنجمین دُور از مذاکره با گروه طالبان در دوحه قطر اعلام کرد: در دوحه با نمایندگان طالبان دیدار کردم.

نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور صلح افغانستان در این خصوص نوشت: لحظه خوبی است. از قطر به دلیل میزبانی و از پاکستان به دلیل تسهیل روند مذاکرات جاری تشکر می کنم.

وی در این خصوص در توئیتی دیگر ادامه داد: نهار کاری را با «ملا برادر» و تیم وی به اتمام رساندیم و اکنون مذاکرات را آغاز می کنیم.

این در حالیست که «ملا عبدالغنی برادر» یکی از رهبران ارشد گروه طالبان که به تازگی به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شده نیز به خاطر انجام مذاکرات صلح با هیئت آمریکایی وارد دوحه‌ شده بود.

پیش از این طالبان اعلام کرده بود که ملا برادر در این دور از مذاکرات شرکت نخواهد کرد اما این گروه صبح امروز اعلام کرد که «ملا عبدالغنی برادر» برای پیشبرد مذاکرات صلح با آمریکا، وارد دوحه شده است.

خلیل‌زاد پیش از سفرش به قطر گفته بود که در این سفر در مورد ۴ موضوع؛ خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، عدم تهدید سایر کشورها از سوی خاک افغانستان، آتش‌بس و مذاکرات مستقیم گروه طالبان با دولت افغانستان با این گروه مذاکره خواهد کرد.

با این حال طالبان گفته‌ است که موضوع اصلی این نشست همان مذاکرات قبلی یعنی مسئله‌ خروج نیروهای خارجی و عدم تهدید سایر کشورها از سوی خاک افغانستان خواهد بود.

نمایندگان آمریکا و گروه طالبان تاکنون ۴ بار به صورت رسمی باهم دیدار و در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده‌اند.