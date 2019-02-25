خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در گزارشی که مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرد، فاش شده است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال فناوری‌های «بسیار حساس» هسته‌ای به عربستان را سرعت بخشیده است.

مجلس نمایندگان آمریکا در این گزارش می‌ گوید که کسانی برای کمیسیون نظارت این مجلس فاش کرده‌ اند که دولت دونالد ترامپ تلاش کرده است بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریعتر به عربستان فناوری‌ بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ ای بدهد.

این گزارش همچنین از مخفی بودن تعاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است. بر اساس اعلام این خبرگزاری، در گزارش ۲۵ صفحه‌ای «الایجا کامینگز» رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده شده است که انتقال این فناوری‌ ها می‌ تواند به اشاعه سلاح‌ های هسته‌ ای و بی‌ ثباتی خاورمیانه منجر شود.

در ادامه گزارش مذکور در این خصوص آمده است که شرکت‌ های خصوصی که در تماس نزدیک با ترامپ و دولتش هستند، با توجه به درآمد چند میلیارد دلاری ساخت و راه‌ اندازی این فناوری‌ ها، فشار زیادی برای انتقال آن به عربستان وارد می‌ کنند.

بنا بر این گزارش، انتقال این فناوری بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی می‌ تواند تهدیدی برای آمریکا باشد. در این گزارش آمده است که ممکن است برای آنکه هرچه زودتر این فناوری در اختیار عربستان قرار گیرد، مسیر قانونی نیز دُور زده شود.

همچنین این گزارش میگوید یکی از کسانی که نامش برای انتقال این فناوری مطرح شده، «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ است.

در این راستا خبرنگار مهر گفت‌وگویی با پروفسور «پل پیلار» رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام داده که در ادامه می‌آید.

پیلار از اساتید دانشگاه «جرج تاون» است و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.

*بر اساس برخی اخبار آمریکا تکنولوژی حساس هسته ای به عربستان منتقل کرده است. با توجه به برخی مخالفتها در ساختار قدرت آمریکا و احتمال محاکمه ترامپ در خصوص این موضوع چه افرادی پشت صحنه این اقدام هستند؟

به نظر می رسد پیش برندگان اصلی چنین معامله ای از جمله مشاور امنیت ملی پیشین «مایکل فلین»، در فروش راکتورهای هسته ای منفعت مالی داشته باشند. همچنین طبق گزارش ها داماد ترامپ و مشاور او «جرد کوشنر» برای نجات خودش از قراردادی در زمینه مسکن که بد پیش می رود کمک مالی دریافت کرده است.

شرکت منبع ارائه دهنده این کمک راکتورها هسته ای را خواهد فروخت. به علاوه این ملاحظات شخصی و مالی ِغیر اخلاقی، دادن امتیاز نیروگاه هسته ای به عربستان سعودی در راستای گرایش کلی دولت ترامپ در امور مربوط به خلیج فارس به سوی عربستان سعودی است.‌

*آیا این تکنولوژی ها حساس به عربستان امکان ساخت سلاح هسته ای را می دهد؟

این به شرایط هرگونه قرارداد همکاری هسته ای که حاصل شود بستگی دارد. بیش از شصت سال پیش «دوایت آیزنهاور» درباره «انرژی هسته ای برای صلح» صحبت کرد. مفهوم همکاری هسته ای برای اهداف صلح آمیز به خصوص در زمینه تولید نیرو به خوبی شناخته شده است.

با محدودیت های سختگیرانه و تضمین هایی از جمله نظارت بین المللی در پیشرفت برنامه نیروی هسته ای لزومی ندارد در مورد گسترش سلاح های هسته ای دچار تردیدهای بی مورد شویم.

*آیا واشنگتن حاضر می شود توافقی را با عربستان امضا کند که اجازه غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری را به ریاض بدهد؟

حال که این مسأله تا این حد توجه عموم و سیاستمداران را به خود جلب کرده است به نظر می رسد دولت باید محتاط تر باشد وگرنه در پیشنهادش به عربستان سعودی مجبور خواهد شد محتاطانه تر عمل کند.

در مقایسه با برجام اجازه غنی سازی دادن محتمل تر از اجازه بازفرآوری دادن است که انجام آن برای ایران ممنوع است. اگر دولت بخواهد در راستای مخالفتش با برجام قدم بردارد آن وقت باید هر چیزی را که غنی سازی را ممکن می سازد رد کند، البته نمی توان گفت دولت امریکا در همان راستای برجام حرکت می کند.



*آیا تصور می کنید کنگره آمریکا بتواند جلوی چنین قراردادی را بگیرد؟

کنگره دست کم بر اجرای پروسه صحیح قانونی و دولتی پیش از نهایی شدن هرگونه قراردادی با عربستان سعودی پافشاری خواهد کرد. همچنین کنگره ممکن است سخت گیری های بیشتری نیز بر شرایط قرارداد اعمال کند ولی اگر پروسه صحیح طی شود آنگاه اکثریت جمهوری خواه در سنا بعید است مذاکرات را خیلی محدود کنند.

*ترامپ برای خروج از برجام موضوع عدم اشاعه هسته ای را پیش کشید چرا که معتقد بود برجام مانع عدم اشاعه هسته ای نشده است. ولی در خصوص عربستان این موضوع را نادیده می گیرد. دلیل این تناقض چیست؟

هیچ گاه هیچگونه تطابقی با خروج دولت ترامپ از برجام و این ادعا که برجام سلاح هسته ای را گسترش می دهد ‌وجود نداشته و این در حالی است که مسئله مربوط به عربستان سعودی فعلا در نظر گرفته نشده است.

البته که برجام برنامه هسته ای ایران را بیش از آنکه گسترش دهد محدود کرد و اگر برجام از بین برود ایران دوباره آزاد است به هر اندازه که اورانیوم بخواهد را به میزان دلخواهش غنی کند. مسأله عربستان سعودی مطمئنا این عدم تطابق را بیشتر زیر سوال می برد.