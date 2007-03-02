بزرگداشت سعدی شیرازی در آلبانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار گرامیداشت سعدی شیرازی با مشارکت وزارت فرهنگ آکادمی علوم ، مرکز اسناد و آرشیو ملی کشور آلبانی و بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی و حضور اندیشمندان وشخصیت های علمی ، فرهنگی و دینی و مقامات آلبانی از جمله معاون وزیر فرهنگ و رئیس آکادمی علوم این کشور و تعدادی از سفرای مقیم تیرانا از جمله سفیر مصر ، سفر سازمان ملل در امور کوزوو ، سفیر فلسطین نهم اسفند در هتل بین المللی تیرانا برگزار شد.

این مراسم با اجرای سرود ملی کشورمان و آلبانی توسط دانش آموزان آلبانیایی آغاز و با ارائه مقالات و ایراد سخنرانی توسط شخصیت های مهم شرکت کننده از جمله خانم سوزانا ترکو معاون وزیر فرهنگ ، اولی پوپو رئیس آکادمی علوم آلبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفیر مصر و سفیر سازمان ملل در امور کوزوو و رئیس بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی در مورد ابعاد شخصیتی سعدی از جمله جهانشمولی بودن آن و ویژگی های آثار این شاعر گرانقدر پارسی ادامه یافت.

سفیر ایران در سخنان خود ضمن تبیین نقش و اهمیت آثار سعدی بر ایجاد روابط دیرنیه فرهنگی میان دو ملت ایران و آلبانی و ویژگی های ادبی گلستان و بوستان و بازتاب آن در آثار و ترجمه های نویسندگان آلبانیایی اظهار داشت: سعدی آئینه تمام نمای تفکر، تمدن ذهنیت، روح و لطافت و احساس ایرانی و ایرانیایی است که علیرغم تبلیغات مغرضانه و فشارهای سیاسی ناعادلانه در طول تاریخ طرفدار صلح و انسان دوستی و همزیستی همه ابنا بشر برای شکوفایی ، سعادت و پیشرفت بوده و خواهند بود. شعر زیبای سعدی که بر سر در سازمان ملل متحد نقش بسته است موید زیبایی این امر است.

همچنین سفیر سازمان ملل در سخنانی سعدی را متعلق به همه جهان دانست و مفهوم سازمان ملل را در بیت مشهور سعدی بر سر در این سازمان نمایانگر صلح ، همزیستی ، احساس و درد مشترک دانست.

معاون وزیر فرهنگ آلبانی سعدی را بواسطه دو اثر مشهورش فردی شناخته شده و قابل احترام برای مردم آلبانی دانست که در آثارش مسائل اخلاقی و انسانی مشهود است.

در این مراسم پیام رئیس نمایندگی سازمان یونسکو در تیرانا درباره سعدی شیرازی و نقش آثارش در روابط فرهنگی دو ملت ایران و آلبانی قرائت شد.

در ادامه ، مراسم رونمایی چاپ مجدد گلستان و بوستان سعدی اثر وجیه بحارایی مترجم و نویسنده فقید آلبانیایی برگزار و از خانواده وی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاه نسخ خطی موجود گلستان و بوستان در اسناد و آرشیو ملی آلبانی و نمایشگاه صنایع دستی و آثار و کتب منتشره بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی برپا شد.