چشم انداز روشن اتاق بازرگانی قزوین با ائتلاف اتاقی برای همه

علیرضا کشاورز قاسمی یکی از نامزدهای پویش «ائتلاف اتاقی برای همه» در آستانه پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی که در یازدهم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در استان قزوین هم برگزار می شود اظهارداشت: با توجه به حضور بیش از هشت سال در اتاق قزوین از تجربه خوبی برای کمک به فعالان بخش خصوصی برخوردار شده ایم که در کنار مجموعه ای از افراد خوش فکر، جوان و با انگیزه امیدواریم بتوانیم با رای آعضا در مسیر تسهیل امور بازرگانان و تجار و صنعتگران گام موثری برداریم.

وی افزود: توسعه تشکل های تخصصی، استفاده از مشارکت همه افراد توانمند با هر گرایش و سلیقه ای از رویکردهای ستاد ائتلاف اتاقی برای همه است تا بتوانیم به پویایی اتاق در دوره جدید دست یابیم.

بازنگری در قوانین تجارت

قاسمی تصریح کرد: بازنگری جدی در برخی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها برای تسهیل در امور بازرگانان باید با جدیت دنبال شود که درصددیم با دادن راهکار و ایده های کاربردی از نمایندگان مجلس پیگیر این موارد باشیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: باور داریم با کمک استارتاپ ها می توانیم به تجاری سازی کمک کنیم و ایده های نوآورانه را در مسیر گره گشایی از برخی موانع و مشکلات بکار گیریم لذا در دوره جدید دنبال آن هستیم تا با بهره گیری از ایده های نوآورانه به کسانی که ایده هایی برای رسیدن به تولید و محصول و در نهایت تولید ثروت دارند کمک کنیم.

قاسمی گفت: استقرار پایانه صادراتی برای ما بسیار مهم است و پیگیر جذب سرمایه گذار برای راه اندازی بندر خشک هستیم و در کنار آن ایجاد هاب لجستیک در قزوین هم می تواند به رونق فضای کسب و کار کمک کند که در برنامه ستاد گنجانده شده است.

توسعه روابط اتاق قزوین و کشورهای همسایه

وی در ادامه گفت: هر چند به دلیل تحریم ها مراودات تجاری در سالهای اخیر تحت تاثیر قرار گرفته اما باور داریم با برنامه ریزی و تلاش بیشتر می توانیم در دوره جدید با دعوت از هیئت های تجاری کشورهای همسایه و کشورهای دیگر هدف به فعالیتها نشاط و شتاب بخشیم و به رونق فضای کسب و کار و اقتصاد استان در تعامل با اتاق های بازرگانی سایر کشورها کمک کنیم.

این نامزد دور جدید انتخابات اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: چشم انداز ما با تشکیل ستاد «ائتلاف اتاقی برای همه» حضور افرادی امانتدار، سالم و متعهد و با اهلیت است که ضمن داشتن دانش و تجربه کافی از انگیزه و توان لازم برای پیگیری امور هم برخوردار باشند و بتوانند فرصت بیشتری را در محل اتاق حضور یافته و چشم انداز روشنی را ترسیم کنند.

وی اضافه کرد: ساختمان جدید اتاق بازرگانی فضای جدید و بیشتری را برای توسعه برخی فعالیتها ایجاد کرده و در نظر داریم در صورت اعتماد اعضا و حضور در هیئت رئیسه اتاق بتوانیم از تشکل های تولیدی قوی هم دعوت کنیم تا از این فضا برای کارهای خود استفاده کنند و ساختمان اتاق را در اختیار دیگران نیز قرار دهیم تا به برنامه های آینده اتاق کمک شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: ساختمان جدید اتاق بازرگانی این ظرفیت را دارد تا بتوانیم نمایشگاهی دائمی از نمونه محصولات تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی را در معرض دید هیئت های خارجی و سرمایه گذاران داخلی که با اتاق نشست های تخصصی دارند قرار دهیم.

کشاورز قاسمی اظهارداشت: در انتخاب نامزدهای «ستاد ائتلاف اتاقی برای همه» تلاش کرده ایم مجموعه ای از بهترین افراد فعال تولیدکننده، سرمایه گذاردر عرصه اقتصادی بخش خصوصی که در چشم اندازهای ترسیم شده اتاق بازرگانی دارای اتفاق نظر و ایده های مشترکی هستند را کنار هم جمع کنیم تا بتوانیم هم در تصمیم سازی ها مشورتهای تخصصی لازم را به بخش دولتی ارائه کنیم و هم کمک موثری در روان سازی امور بازرگانی و اقتصادی داشته باشیم.

وی در پایان اظهارامیدواری کرد افراد دارای کارت بازرگانی و کسانی که حق رای دارند در روز شنبه ۱۱ اسفندماه با حضور در پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی با انتخاب افراد مورد اعتماد خود به فعالیت های تاثیر گذار پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید شتاب بخشند.