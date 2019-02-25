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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

در آستانه دیدار ترامپ با رهبر کره‌شمالی؛

آنچه «این» درباره تلاش برای همکاری اقتصادی با «اون» گفت

آنچه «این» درباره تلاش برای همکاری اقتصادی با «اون» گفت

در آستانه دومین دیدار ترامپ و رهبر کره‌شمالی در هانوی ویتنام، رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی از تلاش برای آماده‌ سازی بسترهای لازم به منظور همکاری اقتصادی میان دوکُره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، در آستانه دومین دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی در هانوی ویتنام، «مون جائه این» رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی از تلاش برای آماده‌ سازی بسترهای لازم به منظور همکاری اقتصادی دو همسایه خبر داد.

رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی در این خصوص گفت: اگر اقتصاد کره‌ شمالی باز شود، کشورهای همسایه، سازمان‌ های بین‌ المللی و بودجه‌ های جهانی در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت.

«مون جائه این» در این خصوص گفت: در این فرایند، نباید رهبری خود را از دست بدهیم. ما بر سرنوشت خود در شبه‌ جزیره کُره حاکم هستیم.

وی در این باره ادامه داد: رئیس‌ جمهور ترامپ باید در از بین بردن آخرین رژیم باقیمانده از جنگ سرد بر روی کره زمین تلاش کند. این کار دستاورد بزرگ دیگری خواهد بود که به وضوح در تاریخ جهان ثبت می‌ شود. ما از دو رهبر حمایت می‌ کنیم.

کد مطلب 4552359

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