آنچه «این» درباره تلاش برای همکاری اقتصادی با «اون» گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، در آستانه دومین دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی در هانوی ویتنام، «مون جائه این» رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی از تلاش برای آماده‌ سازی بسترهای لازم به منظور همکاری اقتصادی دو همسایه خبر داد.

رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی در این خصوص گفت: اگر اقتصاد کره‌ شمالی باز شود، کشورهای همسایه، سازمان‌ های بین‌ المللی و بودجه‌ های جهانی در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت.

«مون جائه این» در این خصوص گفت: در این فرایند، نباید رهبری خود را از دست بدهیم. ما بر سرنوشت خود در شبه‌ جزیره کُره حاکم هستیم.

وی در این باره ادامه داد: رئیس‌ جمهور ترامپ باید در از بین بردن آخرین رژیم باقیمانده از جنگ سرد بر روی کره زمین تلاش کند. این کار دستاورد بزرگ دیگری خواهد بود که به وضوح در تاریخ جهان ثبت می‌ شود. ما از دو رهبر حمایت می‌ کنیم.