شبکه یک برای تحویل سال سه ساعت برنامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اول سیما در ایام نوروز با پخش شش ویژه برنامه، دو سریال نمایشی و بیش از 15 فیلم سینمایی تعطیلات نوروز امسال را با مخاطبان خود همراهی می کند. "ویژه برنامه سال تحویل" عنوان برنامه ای180 دقیقه ای است که به هنگام آغاز سال جدید از شبکه اول سیما پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی رضا داستانی در گروه خانواده شبکه اول سیما از دو ساعت قبل از سال تحویل آغاز می شود و تا اذان صبح روز یکم فروردین ماه ادامه دارد. در این برنامه بازیگران مطرح سینما و تلویزیون ایران به عنوان مجری حضور دارند و با مخاطبان در آغازین لحظات سال 86 صحبت می کنند. در این برنامه هنرمندان موسیقی سنتی و پاپ برنامه اجرا می کنند.

در ویژه برنامه سال تحویل گزارش هایی از گوشه و کنار ایران و گزارشی از محل دفن نظامی گنجوی شاعر بزرگ پارسی از شهر گنجه پخش می شود. در یکی دیگر از بخش های ویژه برنامه سال تحویل ایرج میلانی مجری برنامه "ایران بهشتی دیگر" سوار بر هواپیما از قله دماوند تا خلیج فارس برای مخاطبان این برنامه گزارش می کند. این ویژه برنامه با پخش مستقیم سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در آغاز سال 1386 به پایان می رسد.