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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۰

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۱۷۰۰پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

۱۷۰۰پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۷۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برپایی این پایگاه ها در مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.

 مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این پایگاه های جشن نیکوکاری در مناطق مختلف استان در مدارس، مصلی ها، مناطق برپایی نماز جمعه و... برپا می شوند.

وی اظهار داشت: ۱۳۰ هزار پاکت جمع آوری هدایای مردمی در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

 مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جشن نیکوکاری همزمان با کشور از پانزدهم اسفند ماه به مدت سه روز در سطح استان برگزار می شود.

کد مطلب 4552369

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