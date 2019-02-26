۱۷۰۰پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری برپا می شود، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برپایی این پایگاه ها در مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این پایگاه های جشن نیکوکاری در مناطق مختلف استان در مدارس، مصلی ها، مناطق برپایی نماز جمعه و... برپا می شوند.

وی اظهار داشت: ۱۳۰ هزار پاکت جمع آوری هدایای مردمی در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جشن نیکوکاری همزمان با کشور از پانزدهم اسفند ماه به مدت سه روز در سطح استان برگزار می شود.