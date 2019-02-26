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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۸

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

۲۵۷کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

۲۵۷کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵۷ کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

داریوش حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۲۵۷ کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: ۸۱۶ کیلومتر راه اصلی در استان چهارمحال وبختیاری وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۲۹۱ کیلومتر راه فرعی آسفالته در سطح استان وجود دارد.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۳۹ کیلیومتر راه روستایی در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ارتقای راه ها در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه دولت در این استان است.

کد مطلب 4552374

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