۲۵۷کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

داریوش حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۲۵۷ کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: ۸۱۶ کیلومتر راه اصلی در استان چهارمحال وبختیاری وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۲۹۱ کیلومتر راه فرعی آسفالته در سطح استان وجود دارد.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۳۹ کیلیومتر راه روستایی در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ارتقای راه ها در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه دولت در این استان است.