به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «خورخه رودریگز» وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا درباره هدف از آتش زدن کمک های آمریکا در مرز با کلمبیا اعلام کرد: اتفاقی که در مرز کلمبیا روی داد، اقدام تروریستی برخی گروه‌های مزدور بود که مخالفان ونزوئلا آن‌ ها را تامین مالی کردند.

وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا در این خصوص گفت: شواهدی داریم که ثابت می کند کامیون‌ هایی که به آتش کشیده شدند، خالی بودند و هدف از این کار، فقط ارائه تصویری مبنی بر دیکتاتور بودن نظام ونزوئلا و در پی آن، ارائه توجیهاتی برای اعلام جنگ علیه کاراکاس است.

«خورخه رودریگز» در این باره گفت: این کار همچنین تلاش مخالفان ونزوئلا و هماهنگی آن‌ ها با کلمبیا برای ربودن ۲ خودروی ارتش ونزوئلا و زیر گرفتن غیرنظامیان در پل سیمون بولیوار را برملا کرد. هدف از این کار هم توجیه جنگ علیه ونزوئلا بود؛ اما سیاست خویشتنداری نیروهای مرزی مانع از آن شد که شرایط در مرزها تشدید شود.

گفتنی است، خوان گوایدو رهبر شورشیان مورد حمایت غرب پیشتر و به بهانه همراهی کمک های آمریکا به شورشیان با نقض قانون ممنوعیت خروج از کشور به کلمبیا رفته و قصد دارد با محموله های آمریکائی به این کشور بازگردد.