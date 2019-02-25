قزوین می تواند مقصد گردشگران در ایام نوروز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در ستاد خدمات سفر استان که روز دوشنبه در صدا و سیمای مرکز قزوین برگزار شد اظهارداشت: در آستانه سفرهای نوروزی باید همه دستگاههای اجرایی آماده خدومت رسانی و پذیرایی از میهمانان نوروزی باشند و ددر این زمینه فعال عمل کنند.

وی اضافه کرد: قزوین برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری راه طولانی در پیش دارد اما در سالهای اخیر بسترسازی مناسبی برای معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی و چشم اندازهای طبیعی آن صورت گرفته که باید این اقدامات بیشتر شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: به ذعان مسئولان عالیرتبه کشور خوشبختانه راههای مواصلاتی و معابر شهری استان از پاکیزه ترین جاده ها و معابر کشور محسوب می شود که دکتر کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در سفر اخیر به استان نیز آن را مطرح کرده و مورد تقدیر قراردادند و باید این وضعیت را حفظ کنیم.

وی اظهارداشت: با ظرفیت های ایجاد شده در استان قزوین می توانیم این استان را به عنوان پایلوت شهر پاکیزه کشورمعرفی کنیم.

فرخزاد بیان کرد: اعتبارات قابل توجهی برای نگهداری و اصلاح راههای مواصلاتی استان هزینه می شود لذا می بایست تلاش کنیم قزوین را از یک محور عبوری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین افزود: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران، انسجام برنامه های گردشگری، توجه به پاکیزگی شهرها، معرفی جاذبه های استان باید مورد توجه قرار گیرد و برای موفقیت در کارهای می توانیم از ظرفیت تشکل های خصوصی و مردم نهاد هم استفاده کنیم.

فرخزاد یادآورشد: باید در برنامه ریزی ها به توزیع عادلانه امکانات توجه کنیم تا فقط برنامه ها در مرکز استان ارائه نشود و برای تحقق این رویکرد از شورای اسلامی شهرها و بخشداری ها انتظار همکاری داریم.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: برای خدمت رسانی مطلوب تر به مسافران نوروزی، کمیته سلامت و محیط زیست در خصوص حضور و استقرار پزشکان متخصص در ایام تعطیلات نوروزی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای معرفی جاذبه های گردشگری ضروری است و در این راستا پیشنهاد می شود نشانی موج رادیوی قزوین در بیلبوردهای تبلیغاتی ورودی شهرها و جاده های مواصلاتی استان درج شود.

معاون عمرانی استاندار گفت: ارائه ایده های نو در جذب گردشگر تاثیر بسزایی دارد و از نمایندگان کمیته های سفر انتظار داریم طرح ها و ایده های خود را در جلسات کارگروه مطرح کنند تا برای اجرایی شدن آن اقدام شود.