برگزاری ۱۰۰ یادواره شهدا در سطح مدارس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قاسمی ظهر دوشنبه در دیدار مدیران دستگاههای اجرایی استان با فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته برگزاری نزدیک به ۱۰۰ یادواره شهدا در مدارس استان بوده است.

وی، بیان داشت: آموزش و پرورش لرستان رتبه اول کشور را در اجرای برنامه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کسب کرده است.

مسئول امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش لرستان با اجرای طرح «شهید پژوهی» در مدارس استان، بیان داشت: این طرح در چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه سطح استان اجرا شده است.

قاسمی، از دیدار با ۸۰۰ خانواده شهدا و ایثارگران استان توسط دانش آموزان، فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش خبر داد.