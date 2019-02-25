به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشیدی ظهر دوشنبه در دیدار مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته نامگذاری معابر و کوچه های شهر خرم آباد به نام شهدا بوده است.

وی با بیان اینکه همه ساختمان های مربوط به شهرداری به نام شهدا نامگذاری شده اند، بیان داشت: همچنین همه سالن های اجتماعات و ورزشی شهر خرم آباد به نام شهدای گرانقدر هستند.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه پروژه هایی که در سطح شهر عملیاتی می شوند نیز به نام شهدا نامگذاری می شود، عنوان کرد: در برگزاری یادواره های شهدا نیز شهرداری همکاری داشته است و برنامه های فرهنگی و ورزشی نیز با نام شهدا برگزار شده اند.

رشیدی با بیان اینکه ترمینال برون استانی نیز به نام شهید نامگذاری شده است، بیان داشت: شهرداری با بیش از ۳۰۰ وطیفه باید تمامی بار را به دوش بکشد، با وجود کمبود اعتبارات در این زمینه فعالیت می کند و در این راستا می طبلد که دستگاههای دولتی نیز همکاری جدی تری در این حوزه داشته باشند.