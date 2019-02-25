انتخاب خبرنگار مهر به عنوان خبرنگار برتر حوزه مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره مد و لباس فجر، عصر امروز دوشنبه ششم اسفند در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم مریم علی‌بابایی، خبرنگار حوزه صنایع فرهنگی خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار برتر این حوزه و این دوره از جشنواره انتخاب شد و از خبرنگار روزنامه شرق و خبرنگار صدا و سیما نیز تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از پیشکسوتان و فعالان حوزه مد و لباس حسام‌الدین جلالی، محمدتقی دانایی هوشیار مدیرعامل حجاب شهرکرد، سید سعید میرمحمدصادق طراح مکران و زینب نوروزی مدیر موسسه دختران مهتاب از ایرانشهر در عرصه سوزن‌دوزی بلوچی تقدیر شد.

همچنین به ۳ استان برتر این حوزه، مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و قزوین نشان ویژه و تقدیر تقدیم شد.