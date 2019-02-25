کمک بانک جهانی به راه آهن خواف - هرات

به گزارش خبرنگار مهر، امام محمد وریماچ معاون وزیر حمل و نقل افغانستان در حاشیه بهره برداری از تجهیزات جدید بندری چابهار و بارگیری و ارسال اولین محموله صادراتی افغانستان به مقصد هند در جمع خبرنگاران گفت: افغانستان یکی از شرکای بالقوه بندر چابهار است و برنامه هایی برای استفاده بیشتر از این بندر از سوی افغانستان در دست اقدام داریم.

وی افزود: از همین رو طرح تطبیقی چابهار از طرف افغانستان نهایی شده و به زودی به کابینه تقدیم می‌شود که امیدواریم دولت افغانستان این طرح را تصویب کند.

معاون وزیر حمل و نقل افغانستان با اشاره به ورود اولین محموله بار صادراتی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار به بندر شهید بهشتی تصریح کرد: این محموله شامل ۷۵۰ تن حبوبات و سنگ های قیمتی است که به هند صادر می‌شود.

این مقام مسئول افغان درباره راه آهن خواف – هرات گفت: فعالیت ساخت این خط آهن در جریان است و مباحث مربوط به آن را در اداره راه آهن افغانستان پیگیری می کنیم. همچنین همکاری هایی نیز افغانستان برای اتصال خط آهن این کشور به آسیای مرکزی در دست اقدام دارد که در این زمینه مذاکراتی با بانک جهانی با هدف جذب منابع مالی انجام داده ایم.