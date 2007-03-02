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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۹

/ با تلاش دانشمندان در آلمان و انگلیس تحقق یافت /

ساخت ریزترین مواد جهان به ضخامت یک اتم

ساخت ریزترین مواد جهان به ضخامت یک اتم

دانشمندان با خلق ریزترین مواد در جهان معتقدند که می توانند از آنها در طیف گسترده ای در فناوری های الکترونیکی و پزشکی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در موسسه ماکس پلانک آلمان اعلام کردند به لطف شناسایی چنین موادی می توان تحولی نوین در صنعت داروسازی جهان ایجاد کرد.

دانشمندان این مرکز به همراه محققان دانشگاه منچستر در انگلیس اخیرا موفق شده اند تا گونه ای منحصربفرد از غشا را تولید کنند که تنها به اندازه یک اتم ضخامت دارد.

بر اساس گزارش منچستر اونینگ نیوز، دانشمندان اعلام کردند که از این مواد می توان در غربال گازها و ساخت سوییچ های الکترونیکی فوق العاده سریع استفاده کرد.

پیش از این مواد مشابهی از این دست ساخته شده بودند اما هرگز تا به این حد از حیث شکل ظاهری مستقل نبوده اند.

کد مطلب 455253

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