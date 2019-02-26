رشد ۴۲ درصدی قاچاق سوخت در میناب/کلانتری دوم میناب افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد رستمی دوشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران میناب با تشریح عملکرد ۱۱ ماهه نیروی انتظامی در شهرستان گفت: در بخش سرقت در

شهرستان میناب به صورت کلی کاهش ۱۰ درصدی را داشته ایم اما در سرقت های کیف قاپی، سرقت داخل خودرو و سایر سرقت ها شاهد افزایش بوده ایم اما در دیگر سرقت ها این آمار با روند کاهشی روبرو بوده است.

رستمی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی آمار گروگانگیری و قتل در شهرستان بیان داشت: این آمار نسبت به زمان مشابه سال گذشته آمار کاهشی ۲۵ درصدی را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی و راهنمایی ورانندگی سبب افزایش تصادفات در درون شهری شده است گفت: مجموع این تصادفات ۴۱ درصد افزایش پیداکرده که در این میان ۱۹ درصد جرحی و فوتی ۷۱ درصد رشد داشته است. بر خلاف آن تصادفات برون شهری نسبت به مشابه سال قبل با کاهش نسبی مواجه شده است.

وی سه عامل انسان ،راه وسایل نقلیه را محور اصلی بروز تصادفات دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشترین تصادفات را موتورسواران داشته اند، عامل نیروی انسانی در نظر نگرفتن قوانین و عدم رعایت و توجه به جلو سبب افزایش تصادفات شده است.

فرمانده نیروی انتظامی میناب تصریح کرد: این شهرستان یک از شهرستانهای پر تردد و محور عبور و مرور است و برای جلوگیری از حوادث و تلفات جاده ای نیازمند همکاری و رعایت قوانین از سوی مردم هستیم.

رستمی در بحث دستگیری سارقین به رشد۲۲ درصدی ان اشار کرد و گفت: در برخورد با قاچاقچیان و برخورد با عوامل خرده فروش نیز شاهد رشد آمار بوده ایم.

رستمی اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که شاهد رشد آمار بوده ایم دستگیری و جمع آوری ۲۷ درصدی اتباع بیگانه است که عمده جمع آوری آن در سطح شهر میناب که یکی از دغدغه های مهم مردم بود صورت گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی میناب گفت: تقاضای زیاد مردم در مصرف مشروبات الکلی صنعتی و دست ساز سبب بالا رفتن آمار کشفیات ۳۰ درصدی در شهرستان شده است که برای این منطقه این میزان رشد در مصرف آمار خوبی نیست که این میزان رشد نشان دهند تولید و تقاضای بالا در مصرف مشروبات در میناب است.

رستمی از دستگاه ها و همکاری خانواده ها برای فرهنگسازی و فراهم کردن زمینه ای برای کاهش این امارخواست که در این زمینه اقدام کنند و عنوان کرد: بالا رفتن آمار مصرف مشروبات در شهرستان نگران کنند است.

رشد ۴۲درصدی قاچاق سوخت در میناب

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه پس از فروکش کردن قاچاق سوخت در کشور برای مدتی، استارت مجدد آن از بهمن ماه ۹۶ در کشور و به تناسب آن در استان و شهرستان زده شد گفت: قاچاق سوخت از خرداد و تیرماه سال ۹۷ به اوج خود رسید که نرخ و نوسانات ارز در سطح کشور مهمترین علت وانگیزه قاچاقچیان است.

رستمی به رشد ۴۲ درصدی قاچاق سوخت و تشکیل پرونده برای قاچاقچیان اشاره کرد و افزود: در این موارد وقاچاق بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۱۷۸ درصد رشد و زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۳۴ درصد شاهد رشد هستیم که در این زمینهرشد توقیف شناورهای حامل کالای قاچاق نسبت به زمان مشابه سال قبل بوده ایم.

وی گفت : در برخورد با باندهای قاچاق در شهرستان میناب ۲۵۰ در صد نسبت به سال قبل شاهد رشد بوده ایم که در این زمینه ۲۷ درصد در بر خورد با افرادی که کالای قاچاق را حمل می کنند رشد داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب گفت: میزان ارزش ریالی کل کالای قاچاق کشف شده در سطح شهرستان میناب در طول ۱۱ ماه گذشته ۲۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال بوده که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد پیدا کرده است.

تشکیل ۱۰۲ پرونده با موضوعات مختلف در پلیس فتا

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه مردم به موارد و شایعات در فضای مجازی وسایبری توجه نکنند تا از کلاهبرداری مصون بمانند گفت: این روزها پیامهای متنوع برای کلاهبرداری از حسابهای بانکی به تلفن ها ارسال می شود که از همه مردم تقاضا داریم به این گونه پیامها بی اعتنا باشند.

رستمی بیان داشت: در پلیس فتا شهرستان میناب بیش از ۱۰۲ پرونده با عناوین مختلف طرح شکایت شده است واز مردم خواسته می شود که نسبت به اطمینان بیشتر از ارسال پیامک ویا تماسهای مشکوک به پلیس فتا مراجعه کنند.

رستمی گفت: از این میزان پرونده ۱۰۱ پرونده از خود شهرستان میناب بود و مابقی آن نیابتی از شهرستانها و یا استانهای دیگر بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب تصریح کرد : از این میزان پرونده های بررسی شده منجر به دستگیری ۵۰نفر متهم مرد و۸ نفر متهم زن مرتبط با جرائم سایبری در سطح شهرستان شده است.

کلانتری دوم شهرستان میناب به زودی راه اندازی می شود

رستمی بااشاره به وعده سال گذشته مبنی بر راه اندازی کلانتری دوم شهرستان میناب گفت: ای کلانتری که به کلانتری شماره ۱۲ موصوف است در حال اتمام است که با عنایات فرماندهی انتظامی استان به زودی راه اندازی خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب گفت: با تکمیل این کلانتری امیداریم که بتوانیم خدمات بهتروشایسته تری را به مردم میناب ارائه کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی میناب با اشاره به آتش سوزی ۶ فروند قایق در خور بندزرک میناب گفت: در آخرین ماموریت انجام شده در یکی از خورهای سطح شهرستان که با محورین دریابانی ونیروی انتظامی صورت گرفت قبل از اینکه ماموری به این قضیه ورود کند مردم با درگیری با عوامل دریابانی با فشفشه به سمت آنها حمله ور شدند که منجر به آتش سوزی یک فروند از قایق های حامل سوخت قاچاق شد.

رستمی بیان داشت: تعدادی از این قایقها توقیف شدند که قبل از آن مردم نسبت به سوراخ کردن قایقها وخالی کردن سوخت داخل آنها اقدام کرده بودند.

فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد : گروهی ازآنها بدون در نظر گرفتن هشدار پلیس شبانه درآن مکان تجمع کردند وبا آتیش کشاندن آنها مانع توقیفشان توسط نیروی انتظامی شدند.