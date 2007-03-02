فعالیت ادبی کودک و نوجوان را ساده و ارزان پنداشته ایم

منصور جام شیر - مدیر نشر نگارینه - در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند نشر کتاب های کودک و نوجوان گفت: خانه کتاب اخیرا آماری ارائه داده است که به موجب این آمار درحال حاضر 9700 مجوز نشر صادر شده است که بر این اساس تنها دو هزار ناشر به فعالیت مشغولند. همچنین شنیده می شود در حدود هزارو هفتصد کتابفروشی در سطح کشور وجود دارد اما متاسفانه فعالیت های گسترده و اصولی در این حیطه وجود ندارد.

وی افزود: از برآیند حوزه کتاب کودک و نوجوان این طور برمی آید که این حوزه از امکانات گسترده ای برخوردار نیست. با وجود این " تصویرسازی " ما در زمینه ادبیات کودک غنی و پرباراست اما به لحاظ نوشتاری و انتشاردچار ضعف هستیم. نبود ویترین های فروش مناسب در سطح کشور جهت عرضه آثارکودک ونوجوان و نهادینه نشدن فرهنگ کتابخوانی در اجتماع مهم ترین عوامل این ضعف را تشکیل می دهند.

مدیرنشر نگارینه درباره تصویرسازی های آثار کودک و نوجوان نیز گفت: زنده یاد بهرام خائف یکی از تصویرگران کتاب کودک بود که همواره اعتقاد داشت طرح جلد کتاب های کودک باید در درجه نخست مورد توجه والدین کودک قرارگیرد زیرا این والدین هستند که برای خرید کتاب تصمیم می گیرند و کودکان در این میان از صلاحیت و تشخیصی که باید برخوردار نیستند.

جام شیر به دوپاره شدن محل برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب امسال نیز اشاره کرد و ازبین رفتن تمرکز بازدیدکنندگان را از جمله تبعات این عملکرد عنوان کرد و افزود: درحال حاضر سلایق مختلفی از سوی سیاست گذاران فرهنگی در حوزه نشر اعمال می شود که می تواند به پیکره نشر آسیب های جدی وارد کند. این اختلاف سلایق موجب شده تا برخی ناشران بتوانند راه صد ساله را یک شبه طی کنند؛ درعین اینکه فعالیت های مثبتی نیز از جانب این عده صورت نمی گیرد.