مصوبات مجلس موجب ایجاد آرامش در شرایط اقتصادی کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه نوبت سوم مجلس و در جریان بررسی تبصره های هزینه ای لایجه بودجه، احمد همتی نماینده سمنان در تذکری گفت: نمایندگان مجلس برای صدا و سیما بودجه تصویب می کنند و این نهاد از دولت و بیت المال بودجه می گیرد اما اخبار پخش شده از سوی آن ها درباره مجلس خلاف واقع است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بخش خبری که شب گذشته از سوی صدا و سیما درباره مصوبات مجلس پخش شد، اشاره گفت: صدا و سیما عنوان کرد مجلس فقط قیمت سیگار را افزایش نداده است و چند دقیقه روی این موضوع مانور داد که لازم است به این نهاد تذکر داده شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید اخبار درست را منعکس کند، گفت: مصوبات مجلس در بسیاری از مواقع باعث آرامش شرایط اقتصادی کشور شده است. مصوبه روز گذشته مجلس مطابق قانون برنامه بوده است، صدا و سیما باید در این شرایط مشوق باشد.