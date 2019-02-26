رقابت تیم فوتسال کودکان کار و تیم فوتسال جانبازان در شیراز

مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز درگفت و گو با خبرنگار مهر، هدف از این رقابت را ایجاد انگیزه بیشتر در تیم فوتسال کودکان کار و ساخت الگوی مناسب برای آنها دانست.

یوسف آفرینی گفت: پیشتر این این الگوسازی را با تیم بسکتبال جانبازان قطع نخاع برای کودکان کار و خیابانی انجام دادیم و اکنون در خدمت تیم فوتبال جانبازان هستیم.

وی افزود: کودکان در جستجوی قهرمان خیالی خود هستند و اگر به آنها الگوی مناسبی ارائه نشود ممکن است در محیط های خشن و پر خطر محله های پر آسیب الگوهای نامناسبی در ذهن آن ها شکل گیرد و بهتر این است که در این راه پیشقدم شویم و الگوی مناسب را به این کودکان معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه جانبازان قهرمان، بهترین الگو برای کودکان هستند، عنوان کرد: تیم فوتسال کودکان کار از ۶ ماه پیش توسط اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز تشکیل شده و طی این مدت تمرینات خود را به طور جدی دنبال کرده اند.

آفرینی گفت: تیم فوتبال جانبازان شیراز از نامداران این رشته در سطح کشور هستند همچنین این تیم دارای چهره های مطرح و حرفه ای در سطح بین المللی است.

مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز ادامه داد: قهرمانی و ایثار درس امروز کودکان کار در این جلسه بود که توسط بهترین معلمان این عرصه یعنی جانبازان به آنها آموزش داده شد.

وی اضافه کرد: تحصیل و مهارت آموزی از برنامه های دیگر برای این کودکان است که در کنار ورزش و فعالیت های فرهنگی شرایط مناسبی را برای رشد این کودکان فراهم می کند.

در پایان این دیدار آفرینی از مفهوم ایثار و فداکاری با کودکان کار سخن گفت و از جانبازان خواست تا از خاطرات هشت سال دفاع مقدس با کودکان صحبت کنند و آنان را با مفاهیم ایثارگری و فداکاری آشنا کنند.