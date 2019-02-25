آمار مسمومیت مصرف الکل تقلبی در اهر به ۷۷ نفر افزایش یافت

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۷ نفر به دلیل مصرف الکل دست‌ساز تقلبی در شهرستان اهر دچار مسمومیت شده‌اند، اظهار داشت: تاکنون ۲۸ نفر از مراجعان مسموم ناشی از مصرف الکل دست‌ساز تقلبی در شهرستان اهر به لحاظ وضعیت جسمانی‌شان به بیمارستان سینای تبریز منتقل شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مسموم شدگان ناشی از مصرف الکل دست‌ساز تقلبی در شهرستان اهر ۲۵ نفر نیز دیالیز شده‌اند و سه نفر در کما هستند که می‌توان گفت وضعیت این سه نفر وخیم است.

وی میانگین سنین مصرف‌کننده مشروبات الکلی دست‌ساز تقلبی در شهرستان اهر را ۱۵ تا ۵۵ سال اعلام کرد و گفت: از دست دادن بینایی، عوارض کلیوی، کاهش سطح هوشیاری و در نهایت کما و مرگ کمترین آسیب مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی است.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از شهروندانی که مشروبات الکلی تقلبی مصرف کرده‌اند در صورت علائم تاری دید، درد شکم، حالت تهوع، استفراغ و سرگیجه سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.