به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این آسمان خراش که Raffles City Chongqing نام گرفته، توسط شرکت کاپبتال لند ساخته شده و یک دستاورد مهندسی شگفت آور محسوب می شود.

این آسمان خراش افقی متشکل از هشت برج در هم تنیده و مجموعه ای از پل های هوایی برای متصل کردن آسمان خراش های مذکور به یکدیگر است. در حال حاضر تلاش ها برای تکمیل نمای بیرونی این آسمان خراش ادامه دارد و قرار است مراسم افتتاحیه این آسمان خراش در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ برگزار شده و استفاده از آن به طور رسمی آغاز شود.

طراحی این آسمان خراش الهام گرفته از کشتی ها و قایق های تجاری چین است که طی قرون متمادی برای تجارت در دریاها و اقیانوس ها در حرکت بوده و در رودهای شلوغی که از درون شهرها عبور می کردند با طناب به یکدیگر متصل می شدند.

مجموع مساحت این آسمان خراش افقی ۸۱۷ هزار متر مربع بوده و ستون های مستحکم ۳۵۰ متری از شاکله آن محافظت می کند. طول این آسمان خراش ۳۰۰ متر بوده و ۳۰۰۰ صفحه شیشه ای در ۵۰۰۰ صفحه آلومینیومی در تولید آن به کار رفته است.

بخشی از قسمت های این آسمان خراش افقی بر روی زمین ساخته شده و با جرثقیل به بالا منتقل شده و بخش هایی از آن هم از همان ابتدا بر روی آسمان خراش های عمودی برپا شده است. دو استخر، یک گالری هنری، باغ های بزرگ، رستوران، یک نقطه دید، مراکز خرید، بخش های اداری و مسکونی و غیره برای این آسمان خراش استثنایی در نظر گرفته شده است.