احیای بافتهای قلبی بیمار با استفاده از سلولهای بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کلینیک "مایو" موفق شدند سلولهای بنیادی جنینی قلبی را به بخشهای آسیب دیده قلب موش ها پیوند زده و ماهیچه های قلبی را بدون ایجاد تومورهای سرطانی بازسازی کنند.

بنا بر گزارشی که در نشریه Experimental Medicine منتشر شد، این برای نخستین بار است که چنین دستاوردی در این زمینه به دست می آید.

این سلسله تحقیقات در نهایت امکان استفاده از سلول های بنیادی جنینی انسان را جهت بازسازی بافت های قلبی مهیا می سازد.

سلولهای بنیادی به طور طبیعی به تکثیر بدون کنترل تمایل دارند که این حالت منجر به شکل گیری تومورهای سرطانی می شود.

اما محققان کلینیک "مایو" پس از 15 سال تحقیق توانستند این تقسیم بدون کنترل سلولی را متوقف ساخته و همچنین بافتهای جدید و سالم قلبی برای جایگزینی با بافتهای آسیب دیده را رشد دهند.

سلولهای بنیادی از قابلیت تبدیل به هر یک از انواع سلولها برخوردارند و بدین ترتیب می توان از آنها سلول های مورد نظر را برداشت کرد.