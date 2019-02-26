راه اندازی اتاق مشاوره وقف در کرمانشاه

حجت‌الاسلام عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه تعدادی موقوفه شاخص دارای درآمد نظیر موقوفه کوثر اهل بیت، آیت الله کرکوکی و حاج محمد تقی اصفهانی وجود دارد.

وی افزود: نیت واقف در موقوفه کوثر اهل بیت، ترویج و تبلیغ مباحث قرآنی در جامعه و نیت موقوفه آیت الله کرکوکی چاپ کتب مفیده شامل قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه از درآمدهای حاصله است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین یکی دیگر از نیات این موقوفه را کمک به تهیه دارو و درآمد برای افراد نیازمندی است که مشکل درمانی دارند.

به گفته حجت الاسلام عباسیان، همچنین موقوفه حاج محمد تقی اصفهانی 14 نیت دارد که اطعام به فقرا در ماه های رجب، شعبان و رمضان، برپایی اقامه عزا در ایام محرم، کمک به در راه ماندگان در عتبات عالیات است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: از محل موقوفه حاج محمدتقی اصفهانی در قالب طرح زائران رضوی سالانه یک هزار و 700 زائر به مشهد مقدس اعزام می شود.

حجت الاسلام عباسیان از افزودن موقوفات جدید در ایام اجرای طرح آرامش بهاری خبر داد و گفت: جامعه ما نیازمند نیات جدید از سوی واقفین است بر همین مبنا اتاق مشاوره وقف در اداره اوقاف راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بحث کمک به دانش آموزان نیازمند، دارو و درمان و برگزای مراسم عزاداری شمار زیادی نیت واقف وجود دارد، افزود: پس از ارائه مشاوره توسط کارشناسان وقف، واقف تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.