حضرت زهرا(س) الگوی ناب زنان مسلمان/دختر پیامبر غنی ازفضایل انسانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حضرت فاطمه زهرا(س) بانوی بزرگ دو عالم هستند که با تقوا و وارستگی، الگوی زن مسلمان در مسیر دستیابی به سعادت حقیقی شدند، شخصیت بی بدیل ایشان نه تنها اسوه یک زن مسلمان است بلکه الگوی تمامی مسلمانان برای دستیابی به سعادت حقیقی به شمار می‌رود.

رفتار­ و اعمال حضرت فاطمه(س) در واقع آموزنده و غنی از فضیلت‌های انسانی محسوب می‌شود و می‌توان با بهره‌گیری از این سرچشمه خوبی‌ها به سر منزل مقصود رسید.

وجود حضرت فاطمه(س) در عمل این درس را به انسان‌ها داد که همه آنها و به ویژه زنان تا چه حد و اندازه می‌توانند به اوج کمالات برسند و با دیدن نمونه عملی بپذیرند که زن و مرد هیچ تفاوتی ندارند بلکه این انسانیت است و گنجینه‌های آسمانی است که انسان را به بالاترین و بهترین درجات می‌رساند و حضرت زهرا(س) نمونه بارز آن است.

جامعه باید راه فاطمی را با افتخار ادامه دهد

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعیان در پیامی به همایش ریحانه النبی(ص) تأکید کرده است که جامعه امروز باید سبک زندگی الهی حضرت فاطمه(س) را الگوی خود قرار دهد.

این استاد برجسته حوزه در پیام خود اظهار داشته است: حضرت زهرا(س) در حقیقت، نسخه مطابق با اصل پدر بزرگوار خود حضرت خاتم الانبیاء(ص) بودند و در بین اهل بیت(ع) مقام و عظمت خاصی دارند که ائمه معصومین علیهم السلام به وجود ایشان افتخار می‌کنند.

وی افزود: وجود مقدّس آن حضرت برای اهل بیت علیهم السلام‌ حجّت است، یعنی برای حقّانیت خودشان و برای بطلان ‌غاصبان و ستمگران به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها احتجاج می‌کنند. اهل بیت علیهم السلام‌ همه حجت هستند و زهرای مرضیه سلام الله علیها حجت‌ بر همه آنها است.

آیت الله صافی گلپایگانی اظهار داشت: ایشان امامت به معنای علم و هدایت را حائز بود و به عنوان بانوی اول اسلام در عفاف و عصمت و کرامت، وجودش الگو و اسوه است.

اهل بیت علیهم السلام‌ همه حجت هستند و زهرای مرضیه سلام الله علیها حجت‌ بر همه آنها است

وی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرده است: خطبه آن حضرت از معجزات ایشان است که در آن جوّ اختناق و کودتای بزرگی که شد و با مصیبت ارتحال نبی اکرم(ص) و مصائب دیگر، این خطبه را بالبداهه در اوج فصاحت و بلاغت انشا فرمود.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: سخن بسیار زیاد است که باید بزرگان علم و ادب و دانشمندان بزرگ جهان اسلام‌ درباره شخصیت ملکوتی آن حضرت هزاران کتاب نوشته و هزاران شاعر و مداح، مدحی از آن حضرت داشته باشند.

آیت الله صافی گلپایگانی در پایان پیام خود اظهار داشت: کوتاه سخن آن که امروز با تأسی به آن بانوی بزرگ اسلام، جامعه ما باید سبک زندگی الهی آن حضرت را الگوی خود قرار داده و در ایمان و معرفت خدا و بندگی و زهد و بی‌اعتنایی به دنیا و رعایت عفاف و حجاب و دفاع از ولایت و امر به معروف و نهی از منکر، راه فاطمی را با افتخار ادامه داده و رضایت حضرت بقیه الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا را کسب نماید.

حضرت زهرا(س) جامع تمام کمالات انسانی هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضرت زهرا(س) جامع تمام کمالات انسانی هستند، اظهار کرد:حضرت زهرا(س) یک الگوی ناب برای زنان و دختران امروز ما هستند.

حجت الاسلام محمد رضا کریمی والا ادامه داد: امروزه در برخی زندگی‌ها شاهد کمبود عاطفه، عشق و علاقه هستیم، در حالی که در روایات آمده زندگی حضرت زهرا(س) مالامال از عشق و علاقه بوده است و ابراز عشق و و علاقه به همسرشان از نکات برجسته رفتاری آن حضرت است؛ همچنین درک متقابل، فراهم کردن محیطی آرام و باصفا و دلگرم برای خانواده از دیگر ویژگی‌ای حضرت زهرا(س) است.

وی با اشاره به ساده زیستی و قناعت حضرت زهرا(س)، افزود: خانواده‌های امروز و زنان جامعه باید از این ویژگی حضرت نیز الگو بگیرند به ویژه در شرایط اقتصادی امروز، ممکن است بعد اقتضای قناعت در زندگی امروز متفاوت باشد اما حقیقت و محتوای این بعد از شخصیت ایشان را باید مورد توجه جدی قرار داد.

این استاد حوزه و دانشگاه یکی از عوامل موفقیت مرد خانواده را آرامش در خانه دانست و گفت: حضرت زهرا(س) تمام سعی خویش را می‌کردند که حضرت علی(ع) در محیط خانواده به دور از تشویش و اضطراب باشند و در غیاب همسرشان به خوبی به وظایف خانه و فرزندانش رسیدگی می‌کردند.

نباید شناخت ما از حضرت زهرا(س) به بیان احادیث و روایات خلاصه شود

معاون علمی، فرهنگی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نباید شناخت ما به حضرت زهرا(س) خلاصه به بیان احادیث و روایات باشد بلکه همه ما باید سیره رفتاری ایشان را در دانشگاه، مجالس، کوچه، بازار و سایر جنبه‌های زندگی‌مان نهادینه کنیم.

حضرت زهرا(س) جامع معارف بودند اما امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را برای درس گرفتن نزد پیامبر(ص) می‌فرستادند

حجت الاسلام محمود نجاریان‌زاده ادامه داد: حضرت زهرا(س)، الگویی برای تمام انسان‎ها هستند، با معرفت به ابعاد اخلاقی و شخصیتی این بانوی گرامی می‎توانیم وظایف خود را بهتر بشناسیم و طبیعتاً به وظایف خود به نحو شایسته‎تری عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) جامع معارف بودند اما امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را برای درس گرفتن نزد پیامبر(ص) می‌فرستادند و این نشان از تأثیر مادر در تربیت فرزندان و سوق دادن آنان به کسب معارف اسلامی است و این امر نیز باید الگوی مادران این سرزمین باشد.

روش تربیتی و اخلاقی حضرت فاطمه(س) که برگرفته از دین اسلام است، بهترین شیوه و تجربه برای ساختن نسلی پاک و سعادتمند است. از این رو، جا دارد که پیروان و ارادتمندان مکتب اسلام، با به کار بستن شیوه‌ها و ظرایف تربیتی آن حضرت در رشد و تربیت نسلی پاک، و پیشرو همت نموده، سعادت دنیا و آخرت فرزندان خود را بیمه کنند.