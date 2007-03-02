ترافیک نمایشگاه کتاب راه حل مناسبی ندارد

دکتر نادر شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از گذشته این بحث وجود داشته که نمایشگاه کتاب دو پاره شود ، گفت: این موضوع به جهت اینکه باعث بالا رفتن تعداد رفت و آمدها می شود دارای معایبی است ولی در کنار آن باعث تمرکز نیافتن ترافیک در مرکز دائمی نمایشگاهها می شود.

عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه این تصمیم باعث مشکلاتی برای مردم و ناشران خواهد شد ، افزود: با توجه به تجارب گذشته ، برگزاری نمایشگاه به صورت یکپارچه نیز خیلی مناسب نبوده است که در صورت احداث نمایشگاه شهر آفتاب بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.

وی با تاکید براینکه مجموعه مدیریت شهری در این مورد هنوز به جمع بندی نرسیده است ، گفت: این موضوع در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در حال بررسی است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.