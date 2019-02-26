به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه تسهیلات نوروزی در محل استانداری زنجان، از عرضه میوه شب عید در استان زنجان خبر داد و افزود: خوشختانه میوه تنظیم بازار از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

وی اظهار کرد: عرضه میوه شب از ۲۴ اسفندماه در استان زنجان آغاز می‌شود تا مردم با خیال راحت بتوانند میوه شب عید را تأمین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان زنجان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد، گفت: خوشبختانه میوه شب عید باکیفیت مطلوب آماده برای عرضه است.

جعفری تأکید کرد: تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، سیب دو نوع زرد و قرمز بوده که از استان‌های آذربایجان غربی و دماوند و پرتقال هم از استان مازندران خریداری‌ شده است.

وی بابیان اینکه امسال تعداد غرفه‌های توزیع میوه شب عید در استان افزایش می‌یابد، افزود: طی سال گذشته ۶۰ غرفه بود که امسال تعداد غرفه‌ها به۸۰ غرفه افزایش‌ یافته است و در تمام مناطق شهری، روستایی و شهرک های اقماری هم میوه شب عید توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: قیمت‌ها برای عرضه سیب و پرتقال ۱۵ درصد کمتر از بازار خواهد بود و ذخیره سیب و پرتقال به‌ اندازه کافی درسردخانه‌ها وجود دارد و خوشبختانه امسال مشکلی برای توزیع میوه شب عید در استان زنجان وجود ندارد.