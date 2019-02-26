«آمل» میزبان مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر قهرمانی کشور

مسعود فلاح رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولان شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر از موافقت ریاست انجمن بسکتبال با ویلچرفدراسیون ورزش های جانبازان ومعلولان با برگزاری بازی های مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر به میزبانی شهرستان آمل خبر داد وافزود: مرحله نهایی این مسابقات روزهای ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی شهروند آمل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حضور تیم های شهروند آمل و اصفهان درمرحله نهایی این مسابقات قطعی شده است، گفت: تکلیف دو تیم دیگر این مرحله نیز از میان تیم های مشهد با شهرداری اراک و نیز کالیسمن زنجان با ملی حفاری خوزستان مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرد، روزهای نهم و دهم بازی های حذفی این تیم ها برگزار وتکلیف دو تیم مرحله پایانی مشخص می شود.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولان آمل با اشاره به اینکه تیم شهرداری آمل سابقه مقام قهرمانی در فصل گذشته این مسابقات را دارد، گفت: این تیم درفصل جاری مسابقات با عنوان شهروند آمل شرکت کرده وبا بازیکنان وکادرفنی خوبی که دراختیار دارد، از مدعیان اصلی قهرمانی است.

فلاح درعین حال از همه مردم وعلاقمندان به ورزش درخواست کرد که برای حمایت از تیم شهروند آمل وبسکتبالیست های جانباز ومعلول در طول برگزاری این مسابقات در سالن شهید فلاح واقع در منطقه فرهنگ شهر آمل حمایت کنند.